亞運特派／從「銀」恨男孩到金牌王者！柔道男神楊勇緯的進化史
再度淚崩！楊勇緯淚灑杭州蕭山臨浦體育館，但這次的淚水是喜悅，而非遺憾。「柔道男神」楊勇緯經歷東京奧運洗禮，以及各大國際賽的磨練，已蛻變成頂尖戰將，在高張力的金牌戰，頻頻發動攻勢，並以一記過肩摔取得關鍵半勝，奪下金牌，攀上生涯新巔峰，最後一哩路就是在明年的巴黎奧運雪恥。
特派記者廖聿偉/杭州報導
總算不再「銀」恨，楊勇緯擺脫東京奧運、成都世大運皆拿下銀牌的「老二魔咒」，教練劉文等點出關鍵，「楊勇緯在每一次失敗後都更進化，且不斷挑戰自我，並強化進攻和體力上的優勢，還有心理素質的成長，都是主因。」
東京奧運決賽楊勇緯與日本「大魔王」高藤直壽對決，當時就是鏖戰到黃金記分賽才惜敗；不過本屆杭州亞運楊勇緯心態上明顯再進化，八強賽提前碰上奪金熱門近藤隼斗，楊勇緯頂住壓力，與對手在加時賽鏖戰長達近6分鐘，最後楊勇緯成為獲勝的一方，最終也成為奪金的重要原因。
成都世大運楊勇緯帶傷上陣，雖一路殺進金牌戰，但在正規時間結束前遭對手擊敗。不過一個月後，他在更高的舞台亞運奪金。楊勇緯說，「世大運後有做了一些改變，並找到最適合的技戰術，才能發揮出最大的實力。」
拿下中華隊史上亞運的第100金，楊勇緯注定名留史冊，但仍有更大的夢想。他堅定地說，「奧運金牌！我要再度挑戰奧運，內心充滿鬥志與渴望。」
劉文等說，「奧運前的這段時間非常重要，楊勇緯必須積極在國際賽搶積分，確保能至少拿下前8種子，這樣才能避免在前幾輪就遭遇強敵，同時也更能鎖定、研究對手，對於奪金非常重要。」