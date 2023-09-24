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圖輯／楊勇緯擒中華隊「100金」　7個奪獎心動瞬間！楊太太們必收

▲26歲的台灣「柔道男神」楊勇緯，今（24）在杭州亞運男子柔道60公斤級賽事中，擊敗南韓選手李夏林，為中華隊摘下亞運第100金。（圖／記者葉政勳攝）
▲26歲的台灣「柔道男神」楊勇緯，今（24）在杭州亞運男子柔道60公斤級賽事中，擊敗南韓選手李夏林，為中華隊摘下亞運第100金。（圖／記者葉政勳攝）

家庭消費中心/綜合報導

26歲的台灣「柔道男神」楊勇緯，今（24）在杭州亞運男子柔道60公斤級金牌賽，對上世界排名第3的南韓選手李夏林，最終靠著一記過肩摔取得關鍵半勝，順利拿下金牌，成為我國史上首位摘下亞運金牌的柔道選手，同時也是中華隊亞運隊史第100金。《NOWnews今日新聞》整個楊勇緯奪金7個心動瞬間，楊太太們必收。

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▲楊勇緯金牌賽對上南韓選手李夏林，勇哥一出手，就驚得李夏林臉部糾結，表情超驚嚇。（圖／記者葉政勳攝）
▲楊勇緯金牌賽對上南韓選手李夏林，勇哥一出手，就驚得李夏林臉部糾結，表情超驚嚇。（圖／記者葉政勳攝）
▲楊勇緯得知為中華隊奪下第100金，忍不住以雙手摀臉、情緒激昂。（圖／記者葉政勳攝）
▲楊勇緯得知為中華隊奪下第100金，忍不住以雙手摀臉、情緒激昂。（圖／記者葉政勳攝）
▲勇哥楊勇緯緊握拳頭，舉出招牌勝利姿勢。（圖／記者葉政勳攝）
▲勇哥楊勇緯緊握拳頭，舉出招牌勝利姿勢。（圖／記者葉政勳攝）

▲楊勇緯成為我國史上首位摘下亞運金牌的柔道選手。（圖／記者葉政勳攝）
▲楊勇緯成為我國史上首位摘下亞運金牌的柔道選手。（圖／記者葉政勳攝）
▲楊勇緯難掩激動，以手臂摀住雙眼拭淚，真情流露令人動容。（圖／記者葉政勳攝）
▲楊勇緯難掩激動，以手臂摀住雙眼拭淚，真情流露令人動容。（圖／記者葉政勳攝）
▲楊勇緯最後蹲地抱頭痛哭。（圖／記者葉政勳攝）
▲楊勇緯最後蹲地抱頭痛哭。（圖／記者葉政勳攝）

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