圖輯／楊勇緯擒中華隊「100金」　7個奪獎心動瞬間！楊太太們必收

26歲的台灣「柔道男神」楊勇緯，今（24）在杭州亞運男子柔道60公斤級金牌賽，對上世界排名第3的南韓選手李夏林，最終靠著一記過肩摔取得關鍵半勝，順利拿下金牌，成為我國史上首位摘下亞運金牌的柔道選手，同時也是中華隊亞運隊史第100金。《NOWnews今日新聞》整個楊勇緯奪金7個心動瞬間，楊太太們必收。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲楊勇緯金牌賽對上南韓選手李夏林，勇哥一出手，就驚得李夏林臉部糾結，表情超驚嚇。（圖／記者葉政勳攝）▲楊勇緯得知為中華隊奪下第100金，忍不住以雙手摀臉、情緒激昂。（圖／記者葉政勳攝）▲勇哥楊勇緯緊握拳頭，舉出招牌勝利姿勢。（圖／記者葉政勳攝）▲楊勇緯成為我國史上首位摘下亞運金牌的柔道選手。（圖／記者葉政勳攝）▲楊勇緯難掩激動，以手臂摀住雙眼拭淚，真情流露令人動容。（圖／記者葉政勳攝）▲楊勇緯最後蹲地抱頭痛哭。（圖／記者葉政勳攝）更多「杭州亞運精采時刻」相關新聞。亞運特派／感動！柔道楊勇緯擊潰南韓 中華隊隊史100金入袋亞運特派／從「銀」恨男孩到金牌王者！柔道男神楊勇緯的進化史杭州亞運／你不知道的楊勇緯！三兄弟喝一碗湯 靠柔道翻轉人生 杭州亞運／楊勇緯生日禮物鑲金！柔道男神每一步都是台灣歷史新頁