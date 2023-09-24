中秋連假會下雨！1圖看懂一週天氣 恐有「熱帶系統」影響台灣
本週末即將迎來中秋連假（9月29日至10月1日），中央氣象署表示，未來一週的天氣重點在週二（9月26日）水氣略增，下週日（10月1日）東北季風稍增強，東半部和北部全天都會有局部偶陣雨，山區和中南部局部平地會有午後雷陣雨，此外，南海至菲律賓東方海面本週將有熱帶系統發展，是否成為颱風或影響台灣天氣？還有待後續觀察。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象署提及，明（25）日各地及澎金馬大致多雲到晴、白天氣溫仍高，但要留意午後局部雷雨，尤其在各地山區、中南部要特別注意，而宜蘭、花蓮會偶有零星雨勢出現；此外，各地高溫都可以來到攝氏31至35度，其中北部、高雄及台東局部地區有攝氏36度以上高溫發生的機率。
中央氣象署說明，週二至週六（9月26日至9月30日），台灣天氣仍處東北風型態、水氣稍增多，迎風面東半部及北部有局部偶陣雨，山區、中南部午後有局部雷陣雨，週三（9月27日）起，澎湖、馬組轉為有短暫陣雨的情況；而在賞月機率方面，北東地區「低至中等」，中南部「相對較高」。
中央氣象署提醒，下週日東北季風會稍增強、各地高溫略微下降，東半部及北部由於位處迎風面，仍然容易有短暫陣雨的出現，中南部則是在午後持續要留意局部雷陣雨，澎湖、馬組偶有陣雨、金門多雲到晴。最後，南海至菲律賓東方海面目遣處於環境不穩定的大低壓帶，未來將有熱帶系統發展，後期天氣系統及水氣多寡仍有變化，氣象署將持續觀測，民眾請留意最新預報資訊。