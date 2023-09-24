葛斯齊被大小S提告踢鐵板！找汪小菲出庭當證人 遭2原因嚴正拒絕
台灣最強狗仔葛斯齊踢鐵板！黃子佼6月直播時，意外爆料大小S有不當用藥習慣，遭到本尊發聲明嚴正否認，葛斯齊卻在談話性節目《娟我什麼事》透露曾遇到藥頭告知確有此事，也聽聞汪小菲轉述過類似內容，被大小S以「妨害名譽」罪名一狀告上法院，葛斯齊日前出庭澄清沒有犯意，盼望能私下和解，另一方面也急尋證人協助，卻遭到汪小菲以2原因拒絕，打官司明顯處於下風。
記者江芷稜／綜合報導
葛斯齊昨（23）日在直播時表示，因爆料被大小S起訴，要求賠償400萬元台幣，只好轉向汪小菲求助，在開庭前一個禮拜懇求對方能出面當證人，結果汪小菲聽完後立刻大笑，連聲直說不行，「一個是我前妻，一個是我前家人，我怎麼可能出庭當證人呢？」
他懇求對方沒有獲得幫助，笑說汪小菲和大S也有多樁官司在身，誤以為自己和汪是同一戰線，沒想到汪小菲會這麼直接的拒絕自己，還加碼爆料汪小菲手上有證據照片，作為談判的底線，不會輕易拿出手，他6月和汪小菲私下見面時，開口向他索取該照片作證，都被委婉拒絕，他想找黃子佼作證也是難上加難，如今對官司感覺絕望，可能會以敗訴告終。
不過，葛斯齊想找汪小菲當證人，被網友諷刺「真是病急亂投醫」，畢竟汪小菲和大S離婚之初，葛斯齊曾經上過許多談話性節目，爆料汪和多名女子關係曖昧，疑似婚前出軌，並流出多張私人聚會照片，重創對方形象。如今汪小菲雖與大S有官司，但疫情解封後關係趨於和緩，怎可能為狗仔惹怒前妻，要他出面作證實在強人所難。
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