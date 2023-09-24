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杭州亞運／柔道男神楊勇緯奪金後痛哭　大家好像都在等這面金牌

記者吳政紘/綜合報導

2022杭州亞運（2022年第十九屆亞洲運動會Hangzhou 2022 Asian Games）台灣好手「柔道男神」楊勇緯不但拿下金牌，也是中華隊隊史第100面金牌，意義重大，楊勇緯賽後表示：「一路經過很多困難也承受壓力，不敢相信自己做到了，因為也很久沒拿金牌了，心情無法平復，大家好像都在等這面金牌。」

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▲楊勇緯難掩激動，以手臂摀住雙眼拭淚，真情流露令人動容。（圖／記者葉政勳攝）
▲楊勇緯難掩激動，以手臂摀住雙眼拭淚，真情流露令人動容。（圖／記者葉政勳攝）
楊勇緯承受壓力，他在近期最後拿到的金牌，是2022年土耳其安塔利亞的柔道大滿貫賽，但是亞奧運等級可以奪金，感覺又不一樣。

楊勇緯在成都世大運奪銀，當時他很遺憾未能奪金幫助自己提升自信，這面金牌拿下，他不但在巴黎奧運有機會大展身手，也不愧他世界排名第一的頭銜。

台灣自1954年馬尼拉亞運，「亞洲鐵人」楊傳廣拿下十項全能金牌開始，至雅加達亞運已累積99金，楊勇緯拿下本屆第一金，同時也是中華隊史上第100金。

▲「柔道男神」楊勇緯在杭州亞運柔道60公斤級奪金，拿下個人首面金牌，也是中華隊本屆第1金、隊史第100金，歷史留名。（圖/特派記者葉政勳攝）
▲「柔道男神」楊勇緯在杭州亞運柔道60公斤級奪金，拿下個人首面金牌，也是中華隊本屆第1金、隊史第100金，歷史留名。（圖/特派記者葉政勳攝）
楊勇緯在28日即將過生日，他說：「這面金牌就是最佳的生日禮物。」，他也認為自己一路上要感謝很多貴人，「想起一路走來幫助過我的教練，要謝謝他們，最想跟這次也擔任中華隊教練的哥哥分享。沒有這些人在我生命裡，我就沒辦法拿到柔道在亞運第一金。」


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