慶亞運100金優惠包！全家美式「買1送1」 超商咖啡第2杯半價
杭州亞運昨（23）日正式開幕，今（24）日台灣柔道男神楊勇緯斬獲本屆首面金牌，也是中華代表團在亞運會史上第100金，為了慶祝這項里程碑，OK超商明（25）日起，也推出咖啡第二件半價優惠，全家超商則祭出APP隨買跨店取購買Let’s Café 大杯單品美式可享買1送1，購買大杯單品拿鐵可享2杯特價119元優惠。
記者張志浩/綜合報導
為慶祝中華健兒楊勇緯在男子柔道60公斤奪得台灣亞運史上第100面金牌，OKmart全台900間門市將於明日推出咖啡第二件半價優惠，只要消費者憑悠遊卡購買大杯莊園級美式、拿鐵，不限冰熱，即享同品項第二項半價優惠；此外，即日起至週二（9月26日）連續3天，購買OKCAFE純喫茶聯名系列飲品，享單杯8折優惠。
此外，全家今（24）日下午6點起至9月25日前，APP隨買跨店取購買杯單品美式可享買1送1（原價100元、平均50元），購買大杯單品拿鐵則可享2杯特價119元（原價110元、平均60元），每會員各限購2組。
7-11也有今（24）日限定優惠，包括大杯精品美式、水果氣泡珍珠椰果買1送1；消暑冰品方面，還有7-11酷聖石複合店，指定冰品買1球送1球、霜淇淋買1送1（限icash Pay）優惠。