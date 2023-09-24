明揚大火釀多人死傷！管碧玲：須加快部署化學災害防救能力
屏東明揚廠房前（22）日晚間傳出爆炸，造成多人死傷，對此，海委會主委管碧玲今（24）日在臉書發文表示，化學災害防救同時是陸上、海上災防重大的挑戰，她就任以來，一直心急海保署一個化學災害專業人員都沒有，目前已向環境部部長薛富盛求才，另外，管碧玲也強調海委會高階職位，仍虛位以待，要加快努力！
記者陳苾暐/綜合報導
管壁領指出，屏東火災的傷痛，揮之不去，願逝者安息、傷者平安康復，災害發生後，一直希望能幫忙，她第一時間雖然調度到火場用的手持熱像儀，可以在火場中尋人；海巡署也可以提供機動熱顯像儀協助火場控制，但是這次災害的型態是火場化學環境不明，持續爆炸，消防弟兄已經罹難、失聯，再也無法進入火場，這些裝備因此都無可用之處，一時幫不上忙。
管碧玲強調，化學災害防救同時是陸上、海上災防重大的挑戰，就任以來，一直心急這件事：海保署一個化學災害專業人員都沒有，海上、岸際化學災害防救的應處能力，必須加快腳步部署。尤其是補充化學災害專業人員，是她必須以最快的速度處理的人事問題。
最後管碧玲提到，其實已經和環境部求才過，薛部長也已經協助打通海委會用人的通路，很感謝薛部長，「海委會高階職位，虛位以待！災防第一！要加快努力！」