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美野火消防員人力短缺！季節性聘雇又低薪　野火淡季甚至無家可歸

▲氣候變遷使野火更頻繁出現、破壞力更大，美國政府愈來愈需要專職撲滅野火的消防人員。（圖／美聯社／達志影像）
▲氣候變遷使野火更頻繁出現、破壞力更大，美國政府愈來愈需要專職撲滅野火的消防人員。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

屏東科技產業園區明揚國際科技公司22日發生爆炸，大量易燃原物料爆炸燃燒，造成4名消防員殉職、近百人受傷，消防員的人身安全與工作保障再度引起討論。全球受到氣候變遷影響，野火的發生愈發頻繁，而在美國有不少聯邦消防員也面臨薪資低落、加班時間長、季節性受雇等問題。

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《彭博》報導指出，美國的消防員們受僱於聯邦政府或各州地方政府，多半屬於林物局、土地管理局、國家公園管理局等機構轄下，其中負責支援野火救災的聯邦野火消防員近年來工作權益備受討論。美國政府責任署（GAO）指出，約有52%的野火消防員與政府簽訂的合約屬於「季節性受雇」，也就是說只保障了傳統上夏季、秋初的野火季節期間才有工作，其餘時間則得找尋住所與工作，也有不少林間消防員會直接選擇在森林搭營度日，直到隔年合約啟動再開始協助救災。

報導指出，這些第一線的野火消防員本來薪資就不優渥，受僱林務局、領國家薪水的消防員中，有將近7成年薪低於4.9萬美元（約新台幣157萬元），野火資訊平台「The Hotshot Wake Up」經營者、前消防員卡斯柏森（Tim Casperson）告訴《彭博社》，基本上這些被稱為「hotshots」的聯邦野火消防員們一年內必須趕赴全國24座森林、9個不同州屬打火救災。

▲圖為7月底在西班牙加利西亞奧倫塞的一場野火。（圖／美聯社／達志影像）
▲全球受氣候變遷影響下，野火事件愈發頻繁，消防隊員的人力短缺、人身安全保障等問題也浮上檯面。（圖／美聯社／達志影像）
卡斯柏森指出，在沒有政府保障下，這些野火消防隊員在感恩節左右，也就是野火淡季期間會有將近1/3者無家可歸，甚至有一半的消防隊員在經歷過一兩次野火季後就選擇辭職。

然而隨著氣候變遷使野火更頻繁出現、破壞力更大，美國政府愈來愈需要專職撲滅野火的消防人員，再加上本身勞動力市場吃緊，各行各業都面臨人力短缺的窘況，已經精疲力竭的消防員不得不向各地請求增援，包含裝備、人力、薪資待遇等。

拜登政府2021年曾推出聯邦加薪計畫，將聯邦野火消防員的基本時薪提高至15美元（約新台幣482元），野火頻傳的去年又再推出時薪提高50%或每年加薪2萬美元（約新台幣64萬元）的計畫。多數消防隊員適用且享有時薪提高福利，但該計畫將於今年9月30日到期，卡斯柏森說，若加薪計畫不延長，大部分的消防員將會離開打火領域轉職從事建築工或開自己的園藝公司。

為了吸引經驗老道的消防人才留下，亞利桑那州聯邦參議員席納瑪（Kyrsten Sinema）正積極推動消防員加薪法案，要求為聯邦野火消防員永久加薪，幅度介於1.5%至42%，預計受惠的普遍是第一線的基層人員，他們將享有最高的加薪幅度；另外加州政府也開出更高年薪、門檻降低等待遇，試圖填補人力短缺的現況。

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