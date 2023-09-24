美野火消防員人力短缺！季節性聘雇又低薪　野火淡季甚至無家可歸

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報導指出，這些第一線的野火消防員本來薪資就不優渥，受僱林務局、領國家薪水的消防員中，有將近7成年薪低於4.9萬美元（約新台幣157萬元），野火資訊平台「The Hotshot Wake Up」經營者、前消防員卡斯柏森（Tim Casperson）告訴《彭博社》，基本上這些被稱為「hotshots」的聯邦野火消防員們一年內必須趕赴全國24座森林、9個不同州屬打火救災。
卡斯柏森指出，在沒有政府保障下，這些野火消防隊員在感恩節左右，也就是野火淡季期間會有將近1/3者無家可歸，甚至有一半的消防隊員在經歷過一兩次野火季後就選擇辭職。
然而隨著氣候變遷使野火更頻繁出現、破壞力更大，美國政府愈來愈需要專職撲滅野火的消防人員，再加上本身勞動力市場吃緊，各行各業都面臨人力短缺的窘況，已經精疲力竭的消防員不得不向各地請求增援，包含裝備、人力、薪資待遇等。
拜登政府2021年曾推出聯邦加薪計畫，將聯邦野火消防員的基本時薪提高至15美元（約新台幣482元），野火頻傳的去年又再推出時薪提高50%或每年加薪2萬美元（約新台幣64萬元）的計畫。多數消防隊員適用且享有時薪提高福利，但該計畫將於今年9月30日到期，卡斯柏森說，若加薪計畫不延長，大部分的消防員將會離開打火領域轉職從事建築工或開自己的園藝公司。
為了吸引經驗老道的消防人才留下，亞利桑那州聯邦參議員席納瑪（Kyrsten Sinema）正積極推動消防員加薪法案，要求為聯邦野火消防員永久加薪，幅度介於1.5%至42%，預計受惠的普遍是第一線的基層人員，他們將享有最高的加薪幅度；另外加州政府也開出更高年薪、門檻降低等待遇，試圖填補人力短缺的現況。