中華職棒／吉力吉撈鞏冠太會轟！曾豪駒也讚「他跟廖健富不一樣」

影音／楊勇緯成為杭州亞運柔道男神的瞬間！解密胸前撕裂傷仍硬撐

▲「柔道男神」楊勇緯在杭州亞運柔道60公斤級奪金，拿下個人首面金牌，也是中華隊本屆第1金、隊史第100金，歷史留名。（圖/特派記者葉政勳攝）
▲「柔道男神」楊勇緯在杭州亞運柔道60公斤級奪金，拿下個人首面金牌，也是中華隊本屆第1金、隊史第100金，歷史留名。（圖/特派記者葉政勳攝）

記者吳政紘/綜合報導

2022杭州亞運（2022年第十九屆亞洲運動會Hangzhou 2022 Asian Games）「柔道男神」楊勇緯在杭州亞運柔道60公斤級奪金，拿下個人首面金牌，也是中華隊本屆第1金、隊史第100金，透過《NOWnews今日新聞》特派記者的鏡頭，可以發現楊勇緯胸前有受傷，但他硬撐奪金，十分帥氣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲楊勇緯再度出征杭州亞運，在8強賽驚險獲勝。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲楊勇緯再度出征杭州亞運，在8強賽驚險獲勝。（圖／特派記者葉政勳攝）
世界排名第7的楊勇緯，生涯三度碰上目前世界排名第3的南韓好手李夏林，全部都獲勝，第四度過招就在亞運的金牌戰，最後順利取得個人對戰的4連勝。 

▲楊勇緯闖入決賽，雖然胸前有受傷，但他仍勇敢挑戰生涯首面金牌。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲楊勇緯闖入決賽，雖然胸前有受傷，但他仍勇敢挑戰生涯首面金牌。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲柔道男神楊勇緯闖入杭州亞運男子60公斤級決賽，面對韓國選手毫不畏懼。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲柔道男神楊勇緯闖入杭州亞運男子60公斤級決賽，面對韓國選手毫不畏懼。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲柔道男神楊勇緯奪生涯首面亞運金牌。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲柔道男神楊勇緯奪生涯首面亞運金牌。（圖／特派記者葉政勳攝）
楊勇緯本次籤運並不好，八強賽就提前碰上宿敵近藤隼斗，雙方在黃金記分賽鏖戰了長達近6分鐘，才由楊勇緯驚險獲勝，當下也落下男兒淚。

擊敗最難纏的對手後，楊勇緯四強賽碰上蒙古強敵Enkhtaivany Ariunbold，比賽剩餘1分24秒時，楊勇緯以大內割快速銜接到招牌三角固，成功壓制一本獲勝，闖進金牌戰。


▲柔道男神楊勇緯在杭州亞運60公斤級拿下金牌，為台灣寫下歷史。（圖/特派記者葉政勳攝）
▲柔道男神楊勇緯在杭州亞運60公斤級拿下金牌，為台灣寫下歷史。（圖/特派記者葉政勳攝）
「柔道男神」楊勇緯經歷東京奧運洗禮，以及各大國際賽的磨練，已蛻變成頂尖戰將，在高張力的金牌戰，頻頻發動攻勢，並以一記過肩摔取得關鍵半勝，奪下金牌，攀上生涯新巔峰，最後一哩路就是在明年的巴黎奧運雪恥。 

▲楊勇緯在杭州亞運60公斤級拿下金牌，為台灣寫下歷史。（圖/特派記者葉政勳攝）
▲楊勇緯在杭州亞運60公斤級拿下金牌，為台灣寫下歷史。（圖/特派記者葉政勳攝）
▲台灣柔道一哥楊勇緯在杭州亞運60公斤級拿下金牌，為中華隊寫下歷史。（圖/特派記者葉政勳攝）
▲台灣柔道一哥楊勇緯在杭州亞運60公斤級拿下金牌，為中華隊寫下歷史。（圖/特派記者葉政勳攝）
▲「柔道男神」楊勇緯在杭州亞運柔道60公斤級奪金，拿下個人首面金牌，也是中華隊本屆第1金、隊史第100金，歷史留名。（圖/特派記者葉政勳攝）
▲「柔道男神」楊勇緯在杭州亞運柔道60公斤級奪金，拿下個人首面金牌，也是中華隊本屆第1金、隊史第100金，歷史留名。（圖/特派記者葉政勳攝）
▲「柔道男神」楊勇緯在杭州亞運柔道60公斤級奪金，中華奧會會旗歡緩升起。（圖/特派記者葉政勳攝）
▲「柔道男神」楊勇緯在杭州亞運柔道60公斤級奪金，中華奧會會旗歡緩升起。（圖/特派記者葉政勳攝）
▲台灣柔道一哥楊勇緯在杭州亞運60公斤級拿下金牌，為中華隊寫下歷史。（圖/特派記者葉政勳攝）
▲台灣柔道一哥楊勇緯在杭州亞運60公斤級拿下金牌，為中華隊寫下歷史。（圖/特派記者葉政勳攝）
▲台灣柔道一哥楊勇緯在杭州亞運60公斤級拿下金牌，為中華隊寫下歷史。（圖/特派記者葉政勳攝）
▲台灣柔道一哥楊勇緯在杭州亞運60公斤級拿下金牌，為中華隊寫下歷史。（圖/特派記者葉政勳攝）

更多「杭州亞運精采時刻」相關新聞。

杭州亞運／柔道男神楊勇緯奪金後痛哭　大家好像都在等這面金牌

杭州亞運／100金被楊勇緯拿走　馬允中自認已拚盡全力做到最好

亞運特派／從「銀」恨男孩到金牌王者！柔道男神楊勇緯的進化史

杭州亞運／你不知道的楊勇緯！三兄弟喝一碗湯　靠柔道翻轉人生　

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞