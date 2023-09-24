影音／楊勇緯成為杭州亞運柔道男神的瞬間！解密胸前撕裂傷仍硬撐
2022杭州亞運（2022年第十九屆亞洲運動會Hangzhou 2022 Asian Games）「柔道男神」楊勇緯在杭州亞運柔道60公斤級奪金，拿下個人首面金牌，也是中華隊本屆第1金、隊史第100金，透過《NOWnews今日新聞》特派記者的鏡頭，可以發現楊勇緯胸前有受傷，但他硬撐奪金，十分帥氣。
記者吳政紘/綜合報導
世界排名第7的楊勇緯，生涯三度碰上目前世界排名第3的南韓好手李夏林，全部都獲勝，第四度過招就在亞運的金牌戰，最後順利取得個人對戰的4連勝。
楊勇緯本次籤運並不好，八強賽就提前碰上宿敵近藤隼斗，雙方在黃金記分賽鏖戰了長達近6分鐘，才由楊勇緯驚險獲勝，當下也落下男兒淚。
擊敗最難纏的對手後，楊勇緯四強賽碰上蒙古強敵Enkhtaivany Ariunbold，比賽剩餘1分24秒時，楊勇緯以大內割快速銜接到招牌三角固，成功壓制一本獲勝，闖進金牌戰。
「柔道男神」楊勇緯經歷東京奧運洗禮，以及各大國際賽的磨練，已蛻變成頂尖戰將，在高張力的金牌戰，頻頻發動攻勢，並以一記過肩摔取得關鍵半勝，奪下金牌，攀上生涯新巔峰，最後一哩路就是在明年的巴黎奧運雪恥。