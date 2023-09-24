中秋節連假不打烊 中市垃圾改採「定時定點」收運

中秋節三天連假將至，台中市政府環保局為維持垃圾收運服務，9月29日中秋節當天暫停沿街收運垃圾模式，改採「定時定點」垃圾收運服務，在全市廣設638處定點，每處停留時間約5至30分鐘，方便民眾倒垃圾。9月30日正常沿街收運，10月1日清潔隊則為例行休假，請市民提前掌握收運時間。
記者金武鳯/台中報導
環保局長陳宏益表示，中秋節賞月活動請響應惜食減量不浪費，如有廚餘先瀝乾水分再丟入廚餘桶，減少使用一次性免洗餐具；此外，中秋送禮貴在心意，民眾選購禮品時，請掌握「一多三少」即禮品份量多、包裝材料少、種類少與印刷少的環保原則，減少包裝、送禮更大方。
環保局提醒，歡慶中秋也請體諒清潔人員辛勞，烤肉後的垃圾，務必確認無火苗才丟入垃圾車，壓力容器(瓦斯罐、殺蟲劑、噴漆罐等)切勿丟入垃圾車，請收集後交給資源回收車，戶外賞月請隨手帶走自己製造的垃圾，不增加環境負荷。
環保局指出，為利於市民掌握國定假日定時定點收運資訊，可至環保局網站（https://www.epb.taichung.gov.tw/）查詢，或下載「台中垃圾清運大車隊」APP，即時接收最新消息，還能自行設定清運3分鐘或5分鐘到點推播通知，讓倒垃圾更方便。如有垃圾清運相關問題，可撥打各轄區清潔隊(https://reurl.cc/V1RxYQ)詢問。