0922明揚大火四消防員殉職　屏縣府爭取從優撫卹

屏東明揚國際科技公司爆炸案造成四位消防員殉職，屏東縣長周春米指示全力協助殉職消防弟兄家屬處理後事，爭取從優撫卹，經消防局估算，四位殉職弟兄依服務年資可分別獲得2783萬至2897萬元不等撫卹金，縣府並將協助申請入祀忠烈祠，以慰英靈。 我是廣告 請繼續往下閱讀 四位殉職的消防員年齡都不超過40歲：賴俊儒33歲、陳柏翰32歲、鍾吉垣38歲、施寶翔37歲，一場爆炸意外同時奪走四條年輕的生命，國家痛失英才，更打碎了美滿家庭，天倫夢斷。0922明揚爆炸案成了難以承受之痛，縣府團隊除了展開後續相關協助及調查事宜外，並為四位殉職消防弟兄爭取從優撫卹，經消防局以各項給付最優計算後，四人依服務年資可分別獲2783萬元至2897萬元不等的撫恤金。消防局表示，將以最速件報請消防署核定，希望盡快撥付，協助殉職弟兄減輕家庭負擔及照顧家人，周春米縣長也責請民政處協助家屬申請入祀忠烈祠，以告慰四位弟兄英靈。更多「屏東明揚工廠大火」相關新聞。明揚大火9死仍1待確認 尋獲非人骸骨！需待DNA鑑定明揚大火釀消防、員工百人傷亡 小額捐款已700多萬不捨消防員！粉紅熊貓大軍「就感心」 自掏腰包火場送飲料、便當屏東明揚大火燒不停 消防員累癱倒地就睡