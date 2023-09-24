靠兒連辦3次婚禮收賄！中國局長「爽收290萬元禮金」慘遭雙開被查
中國國防部長李尚福傳因涉貪遭免職，這不僅對中國國家主席習近平主張的「反腐敗運動」來說是個打擊，更顯示腐敗在體制內仍然普遍。上週五（9/22），中國遼寧省紀委監委就發布官方消息，稱當地一名住房和城鄉建設局局長，一個月之內幫兒子舉辦了3次婚禮，有藉婚禮收賄之嫌而遭到開除黨籍、公職落馬。
國際中心楊智傑／綜合報導
這名官員是先前任職遼寧錦州凌海市住房和城鄉建設局的前局長張新育，根據中國遼寧省紀委監委公告指出，張新育在從2019年至2023年期間，多次收受理對象的禮品、禮金，共計人民幣34萬元。2022年5月至6月期間，更先後3次為兒子舉辦婚禮，收受禮金相關服務，總價值逾人民幣66萬元（約新台幣290萬元）
此外，張新育還在2018年12月至2022年1月時，於任職凌海市城鄉建設服務中心黨組書記、主任，以及住房和城鄉建設局黨組副書記、副局長期間，利用職務之便為他人在工程競標、工程實施及工程款結算上提供幫助，並非法收受他人錢款人民幣167萬元（約新台幣735萬元）。
官方資訊指出，張新育已於今年1月31日遭查之後，於6月面臨「雙開」處分，遭開除黨籍、公職身分，並以其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。