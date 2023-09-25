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台灣虎航「飛哪都99元」！今早10:00封館開搶　越捷航空中秋促銷

▲台灣虎航9週年「飛哪都99元」！今9月25日早上10:00封館開搶便宜機票！全航程單程未稅99元；明起全虎迷「飛哪都599元」！越捷航空中秋節促銷台灣飛越南單程1850元起。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣虎航9週年「飛哪都99元」！今9月25日早上10:00封館開搶便宜機票！全航程單程未稅99元；明起全虎迷「飛哪都599元」！越捷航空中秋節促銷台灣飛越南單程1850元起。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

台灣虎航今天9月25日早上10:00開搶便宜機票！歡慶9週年，祭出封館促銷「飛哪都99元」！限定「尊榮虎」會員，可入手全航程單程未稅99元優惠機票，明（26）日起限2天，開放全虎迷瘋搶「飛哪都599元」機票！另外越捷航空也推出中秋節促銷活動，台灣飛越南單程只要1850元起。

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台灣虎航歡慶9週年慶，推出「現在9出發」促銷優惠，並從即日起推出「tigerclub 2.0」會員新分級制度，官網免費申請加入會員，就具有「菁英虎tigerexpert」一般會員資格，可享「機票金額1%」回饋金；若於180天內累積150點「虎足跡tigerpath」，即可升等為「尊榮虎tigerprime」。

「虎足跡」計算方式為機票金額的1%（不含加購託運行李、機上餐點等附加服務，亦不含各地稅金金額及預訂服務費等）；升級「尊榮虎」資格，可享有「機票金額2%」回饋金，以及優先參加不定期舉辦的尊榮虎專屬活動權利。

▲台灣虎航於高雄旅展期間，線上線下「全線促銷單程未稅899元起」，現場購票9折再送成交禮。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣虎航9月25日尊榮虎「飛哪都99元」；9月25日所有虎迷「飛哪都599元」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌9月25日「尊榮虎」開搶！台灣虎航「飛哪都99元」
台灣虎航「現在9出發」促銷優惠，9月25日10:00～23:59「尊榮虎」封館活動，開搶「飛哪都99元」便宜機票！全航線單程未稅99元/599元/999元起。搭乘期間為2023年9月25日至2024年3月30日；需同時購買來回，優惠機票數量有限。

📌9月25日「所有虎迷」​​​​​​​開搶！台灣虎航「飛哪都599元」
第二波段9月26日10:00至9月27日23:59，開放「所有虎迷」開搶便宜機票，全航線單程未稅599元/999元起。搭乘期間為2023年9月26日至2024年3月30日；需同時購買來回，優惠機票數量有限。

▲即日起開搶！越捷航空「台北－越南」中秋促銷1850元起。（圖／越捷航空提供）
▲即日起開搶！越捷航空「台北－越南」中秋促銷1850元起。（圖／越捷航空提供）
📌即日起開搶！越捷航空「台北－越南」中秋促銷1850元
越捷航空中秋節也推出便宜機票促銷！即日起至9月29日，從「台灣飛往越南單程1850元」起（含稅和服務費）；飛往其他國家目的地，最低美金0元起（不含稅及其他額外費用）。飛行時間為2023年10月9日至2024年10月31日（不含國定假日和旅遊旺季）。

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