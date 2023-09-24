杭州亞運／林昀儒、莊智淵發威！中華桌球男團晉級4強確定奪牌
杭州亞運今（24）日進行桌球男團8強賽，在林昀儒和莊智淵穩定拿下兩點的帶領下，最終以3:0戰勝對手，晉級到4強，確定拿下一面獎牌，但明天要對上「大魔王」中國隊。
特派記者黃建霖/杭州報導
由於桌球男團賽事沒有季軍戰，因此中華男團若能在今天這一場擊敗香港，就能取得一枚銅牌。上一屆雅加達亞運，我國由陳建安、莊智淵、李佳陞、廖振珽、林昀儒等5將拿下銅牌，也是該屆賽會在桌球項目的唯一一面獎牌。
第一點我國派出7朝元老莊智淵迎戰，他首局和對手纏鬥到11:11後連丟2分，以11:13輸掉。不過他很快展現老將經驗，迅速調整，連續以兩個11:8倒趕2局，第4局更是直接擊垮對手士氣，以11:3拿下勝利。
第2點由我國新生代男單一哥林昀儒對決何鈞傑，他開賽打出5:1的攻勢，取得領先之後就一路順風順水的保持到最後，12:10、11:7、11:5拿下勝利，取得2:0領先。
第3點則由廖振珽與林兆恒交鋒，他延續前兩位選手的好氣勢，首局11:8拿下，次局一度以8:1領先，雖然後來被追上，還是穩住以11:8拿下，第3局同樣是11:8解決對手，送隊伍晉級4強。