泰國假和尚虐待動物遭逮捕 哈士奇被迫拉車、頸部緊勒呼吸困難！
泰國是個佛教國家，境內許多出家人受到民眾愛戴，靠著信眾供養生活，但現在卻傳出假和尚騙吃騙喝，甚至還因虐待動物遭警方逮捕。
國際中心楊雅婷／綜合報導
根據泰國媒體 Thaiger報導，孔敬府伊善地區一名65歲和尚被人發現，用狗和豬等動物拉動裝滿供品的推車，被人檢舉虐待動物。據了解，泰國守望者基金會（Watchdog Thailand Foundation）在臉書PO文表示，這位名叫Nootee Thinnarat的和尚每天一早獲得民眾捐贈的供品後，就會強迫一隻哈士奇拉動他的供品車，從照片中可以看到，哈士奇的脖子被緊緊勒著，讓人看了相當不忍。
這並非這位和尚第一次虐待動物，先前他曾用山羊、馬、豬等動物拉車，也曾因此遭到檢舉。
基金會透過PO文呼籲，「不要再為他提供供品，這次他虐待的是哈士奇，他也曾被逮捕過，但他不怕法律。他不是和尚，他是乞丐！」他們希望其他目擊者能向警方報案，指證和尚虐待動物的非法行徑。
泰國警方表示，事發地點孔敬府伊善地區的一個市場，警方接獲報案後趕往現場，發現和尚跟哈士奇，和尚當場遭到逮捕，貨車也被扣押。和尚透露，他平常開著貨車四處接受信徒供奉，不過警方調查後發現一起案外案，這名和尚根本不是僧侶，先前早就因虐待動物多次遭逮捕，並有犯罪記錄。
報導稱，和尚只是穿著袈裟招搖撞騙，現在他恐將因虐待動物及假冒僧人遭到檢調起訴。