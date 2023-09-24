「玉女歌手」李碧華引退歌壇25年！驚喜現蹤希臘 61歲近照曝光
玉女歌手李碧華，80年代曾靠一張專輯《浮水印》紅遍全台大街小巷，是不少民眾心目中的女神。直到1998年，李碧華將重心轉往家庭，全面退出歌壇，至今已有25年，近日，61歲的李碧華透過朋友在臉書與大家分享去希臘的旅行生活，引發粉絲熱烈討論。
記者詹鎰睿／綜合報導
李碧華18日透過友人在臉書粉絲團分享近況，並將其命名為「2023希臘旅行筆記」，原來在今年8月暑假之際，李碧華帶著兒子展開一趟希臘之旅，「本來考量希臘正是熱浪來襲的時刻，但想到學生時代拜讀希臘神話故事，對希臘的古蹟的嚮往，報了旅行團，我們踏上了希臘之旅！」
李碧華還貼心地一一在每張照片寫下解說，「希臘雅典衛城古蹟很多，有興趣的粉絲朋友可以上網Google，有詳細的介紹！」可以看見李碧華站在古希臘表演廳前拍照，即便穿著打扮就像一般的觀光客，但氣色依舊完美，氣質魅力不減，獲得許多粉絲稱讚。
據了解，李碧華透過好友裘海正，進而認識現在的老公，雙方於1994年結婚後，育有1子1女，李碧華也逐漸淡出歌壇，專心照顧家庭。值得一提的是，她的女兒陳若妍曾參加過《聲林之王3》的海選，除了一副好歌喉，還遺傳到媽媽的好基因，外型十分甜美。