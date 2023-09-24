杭州亞運／擊敗韓國！中華體操男團超強　李智凱、蕭佑然領軍奪銅

2022杭州亞運（2022年第十九屆亞洲運動會Hangzhou 2022 Asian Games）今（24）日進行個人與團體體操賽事，台灣體操男團雖然只比4項，但策略成功，「鞍馬王子」李智凱，今天在男子競技體操團體決賽、單項資格賽上場，他在鞍馬資格賽繳出暫居第1的15.066分，另一位好手蕭佑然則是緊追其後，預計兩位都可以進決賽，團體賽李智凱則是跟林冠儀、蕭佑然、黃彥章及葉政輪番上場，但放棄全能賽事，只比單槓、吊環、雙槓、鞍馬等4項，最後以總分244.760險勝韓國隊，拿下銅牌。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲中華體操男團李智凱領軍，拿下團體銅牌，在杭州亞運拿下獎牌。（圖／中華奧會提供）▲中華體操男團李智凱領軍，拿下團體銅牌，在杭州亞運拿下獎牌。（圖／中華奧會提供）中華隊林冠儀、蕭佑然、黃彥章及葉政接連上場，先比單槓、吊環、雙槓，其中鞍馬更是大幅領先其他男團，以43.999的超高分，擊敗各國好手。中華男團經過吊環、跳馬、雙槓、單槓、地板項目後，最後一項就是鞍馬賽事，李智凱在成都世大運就已經完成三連霸，在預賽決定以取得決賽門票為主，漂亮完美落地，以難度6.100分、執行分8.966分，總分15.066分完成。▲中華體操男團在杭州亞運體操項目拿下團體銅牌，林冠儀雙槓表現出色。（圖／中華奧會提供）李智凱「完美落地」後，隊友蕭佑然在鞍馬項目表現一樣厲害，，同樣拿下難度分6.100分、執行分8.900分，以15.000分完賽。▲中華體操男團在杭州亞運體操項目拿下團體銅牌，林冠儀表現出色。（圖／中華奧會提供）中華男團算好分數，以244.760，險勝韓國的244.495，中國隊以262.025奪金，日本隊以258.628奪銀，中華隊男團策略成功，大家都很興奮。▲中華體操男團在杭州亞運體操項目拿下團體銅牌，黃彥章首度參加奧運就奪牌。（圖／中華奧會提供）▲中華體操男團李智凱領軍，拿下團體銅牌，在杭州亞運拿下獎牌。（圖／中華奧會提供）杭州亞運／亞洲4大高手夾殺！王星皓游泳200混第6 汪順破紀錄杭州亞運／中華男團挑戰桌球霸主中國 莊智淵：我們沒包袱盡力拚杭州亞運／林昀儒、莊智淵拿兩點！中華男團奪牌 明戰大魔王中國杭州亞運／楊勇緯柔道奪金太神！透露私底下最愛聽的歌手是告五人