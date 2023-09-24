泰國總理賽塔否認　塔克辛出獄後將獲重用

74歲的泰國前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）在流亡海外17年後，於8月22日返回泰國投案，之後迅速獲得特赦減刑，日前他因身體虛弱接受手術，術後仍在醫院靜養。由於塔克辛曾是泰國最受歡迎的政治人物，他之後是否會重返政壇，發揮政治影響力，受到各界關注。外傳泰國現任總理賽塔（Srettha Thavisin）將在塔克辛出獄後，任命他作為顧問，對此，賽塔澄清是媒體錯誤解讀。
國際中心楊雅婷／綜合報導
據了解，泰國總理賽塔在接受彭博社專訪時表示，將在塔克辛出獄後任命他擔任顧問，賽塔事後強調，從未說過要任命塔克辛為顧問。賽塔表示，當時記者是問他是否會與塔克辛協商，他回答會向包括帕拉育等諸位前總理徵詢意見，而塔克辛作為泰國民眾高度喜愛並且經驗豐富的總理，自然也包括在列。賽塔表示，如有必要會公開採訪錄音。
賽塔指出，這些前任總理的意見極具參考價值，如果把他們的看法排除在外，泰國利益恐將受損。他強調自己剛上任，除了前總理之外，其他過去有經驗的內閣官員都有咨詢過，只要是利國利民的事，他都很樂意去做。
此前，賽塔在紐約出席聯合國大會時曾向媒體大力稱讚塔克辛，他表示塔克辛是個能為泰國政府和人民做出貢獻的人，未來塔克辛出獄後，將會在本屆政府中發揮作用。
賽塔強調，「塔克辛曾是泰國政治史上最受歡迎的總理，也是為泰黨的重要戰略家，如果他獲得自由，不徵求他的意見是不明智的。」但賽塔並未說明塔克辛未來可能扮演什麼樣的角色。