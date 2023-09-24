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金鐘58／蔡黃汝憑《飢餓遊戲》首度入圍！奪獎「幸運物」搶先曝光

▲蔡黃汝憑藉《飢餓遊戲》首次入圍金鐘，而她也搶先曝光當天會帶到現場的「幸運物」，希望奪下人生首座金鐘獎。（圖／晴空鳥提供）
▲蔡黃汝憑藉《飢餓遊戲》首次入圍金鐘，而她也搶先曝光當天會帶到現場的「幸運物」，希望奪下人生首座金鐘獎。（圖／晴空鳥提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

藝人「豆花妹」蔡黃汝近日喜事連連，無論是主持還是演技都有優異的成績，而她日前也以節目《飢餓遊戲》入圍益智及實境節目主持人獎，結果在宣傳電影《他馬克老闆》時，蔡黃汝還幽默表示，「會去多摸摸盧廣仲，吸收一下他的金獎能量！」還聊到屆時會帶上金鐘獎的幸運物，就希望能奪下人生第一座金鐘獎。

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節目《飢餓遊戲》今年入圍益智及實境節目主持人獎，也是蔡黃汝首度入圍金鐘獎個人獎項，而被問會攜帶什麼幸運物？她則提到之前有粉絲聽她的單曲〈幸運女神〉後刮刮樂中獎，還有人拿〈幸運女神〉的公仔陪讀考試，最終考上想要的學校。

▲蔡黃汝。（圖／晴空鳥提供）
▲身為工作狂的蔡黃汝，對每個細節注重且在意，常常透過回放來觀察自己表現。（圖／晴空鳥提供）
蔡黃汝語帶感恩地說：「希望能像粉絲口中的都市傳說一樣，成為自己的『幸運女神』！」她也會盡快請教金鐘得獎的前輩們強運法門。 不過，主持節目至今已有2年，蔡黃汝獲益良多，對演技上也獲得幫助，「因為實境有太多變動跟無法掌控的狀況與不定感，經過這2年的磨練，讓我這條橡皮筋比較鬆，沒有那麼『ㄍㄧㄥ』！」

談到如何在短時間內塑造不同角色，蔡黃汝則對於《因為你如此耀眼》的腹黑千金角色其實很有感觸，而在台語劇《無罪推定》的律師角色更是貼近她自己。蔡黃汝說，她為了練習好台語，付出極大心力，「從不會台語一路練習到拍戲現場被讚賞，壓力大到身體吃不消、上吐下瀉。」

▲蔡黃汝在《因為你如此耀眼》中以俐落全黑的造型，完美詮釋腹黑心機女。（圖／晴空鳥提供）
▲蔡黃汝在《因為你如此耀眼》中以俐落全黑的造型，完美詮釋腹黑心機女。（圖／晴空鳥提供）
令人意外的是，蔡黃汝認為最難切換的角色是《他馬克老闆》的祕書，這對她來說是演技大挑戰，尤其是她特別討厭穿裙子，也不愛粉色系，必須克服內心障礙才能詮釋該角，還特地向當祕書的姊姊學習，從中觀察到萬能的工作態度。

近幾個月，蔡黃汝的工作步調極快，身為工作狂的她，一休假就感到空虛，所以希望可以持續目前忙碌的步調、充實的生活，「期待繼續有滿滿的工作，更踏實也更能肯定自己。」笑言自己有些「病態」，「要在能動、能跑、有活力的時候做更多事。」雖然有時忙到不能好好跟家人團聚，「但每週末都有節目，可以用節目陪他們度過一個愉快的週末。」

▲蔡黃汝。（圖／晴空鳥提供）
▲結果飾演小祕書，對蔡黃汝來說才是最大的演技考驗。（圖／晴空鳥提供）

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