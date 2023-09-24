金鐘58／蔡黃汝憑《飢餓遊戲》首度入圍！奪獎「幸運物」搶先曝光

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蔡黃汝語帶感恩地說：「希望能像粉絲口中的都市傳說一樣，成為自己的『幸運女神』！」她也會盡快請教金鐘得獎的前輩們強運法門。 不過，主持節目至今已有2年，蔡黃汝獲益良多，對演技上也獲得幫助，「因為實境有太多變動跟無法掌控的狀況與不定感，經過這2年的磨練，讓我這條橡皮筋比較鬆，沒有那麼『ㄍㄧㄥ』！」
談到如何在短時間內塑造不同角色，蔡黃汝則對於《因為你如此耀眼》的腹黑千金角色其實很有感觸，而在台語劇《無罪推定》的律師角色更是貼近她自己。蔡黃汝說，她為了練習好台語，付出極大心力，「從不會台語一路練習到拍戲現場被讚賞，壓力大到身體吃不消、上吐下瀉。」
令人意外的是，蔡黃汝認為最難切換的角色是《他馬克老闆》的祕書，這對她來說是演技大挑戰，尤其是她特別討厭穿裙子，也不愛粉色系，必須克服內心障礙才能詮釋該角，還特地向當祕書的姊姊學習，從中觀察到萬能的工作態度。
近幾個月，蔡黃汝的工作步調極快，身為工作狂的她，一休假就感到空虛，所以希望可以持續目前忙碌的步調、充實的生活，「期待繼續有滿滿的工作，更踏實也更能肯定自己。」笑言自己有些「病態」，「要在能動、能跑、有活力的時候做更多事。」雖然有時忙到不能好好跟家人團聚，「但每週末都有節目，可以用節目陪他們度過一個愉快的週末。」
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