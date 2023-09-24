崔永嬿《123木頭人》雕塑展　高雄首展登場

創作多元的崔永嬿，以雕塑創作向成人闡述，以繪本對孩子說故事。《123 木頭人》崔永嬿雕塑個展，即日起至10月31日在高雄市左營區博愛四路296號「 純Object」空間登場，一共展出崔永嬿最新的15件作品，包含備受藏家喜愛的《 登月計劃 》、《 super m》、《 安全降落 》、《 魔術師 》、《 日光浴 》以及《 捉迷藏》 系列。
記者陳美嘉／高雄報導
橫跨繪畫、雕塑及公共藝術的全方位藝術家崔永嬿，1972年出生於台北，台北藝術大學美術創作研究所畢業，擅長運用不鏽鋼、銅等金屬鍛造或鑄造的異材質作為創作媒材，是台灣少數以金屬雕刻創作型態的女性藝術家。
除了金屬雕刻創作，崔永嬿繪畫創作至今已出版十五本以上繪本、插畫作品，並曾入圍義大利波隆納插畫獎、獲得日本亞洲插畫雙人年展優選。其多數作品獲台灣美術館、文化部藝術銀行、公共空間設計案所購藏。
崔永嬿洞察人的情感、生活日常及社會現象，以一貫幽默的表現方式，創作擁有渾圓形體、依主題幻化特色肢體的標誌性人物，結合各式金屬媒材的量感，並巧妙運用霧面光澤、鏡面等質感，與作品周圍的環境融合，以詼諧的敘事方式，闡述對時間的認知。藉由角色的不同狀態，我們將看見每個故事裡的暫停，可以是休止符，也可以是另一段精采的開始。
純Object鼓勵民眾藉由觀賞藝術，體悟生命的美與時間的意義，在崔永嬿饒富童趣、生動可愛的造型人物中感受藝術之美。《123 木頭人》雕塑展，開放時間為上午11點至下午6點。