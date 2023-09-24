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只有手機看得見！杭州亞運開幕改放「電子煙火」　中國網友狂吐槽

▲杭州亞運開幕式內部聲光效果十足，但有不少民眾對於開幕式晚間的現場沒有煙火秀感到失望。圖為亞運場館杭州奧體中心。（圖／記者葉政勳攝）
▲杭州亞運開幕式內部聲光效果十足，但有不少民眾對於開幕式晚間的現場沒有煙火秀感到失望。圖為亞運場館杭州奧體中心。（圖／記者葉政勳攝）

國際中心楊智傑／綜合報導

杭州亞運於昨（23）日晚間登場，中國國家主席習近平更親自主持開幕式，其中最受關注的煙火表演，在官方宣傳將會有光彩奪目的燈光秀後吸引大批民眾在場邊卡位，沒想到民眾到現場一看卻是一片空，惟透過手機螢幕才能看見絢麗的「數位煙火秀」，這也引發大批中國網友討論。

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今年的亞運被中國稱為「綠色亞運」，官方一改往日活動方式，強調整個活動主軸為「綠色、智能、節儉、文明」，事前稱當天會有精彩的「煙花秀」（即煙火）表演讓現場與電視機前的觀眾欣賞，但實際在這個被稱為蓮花管的主會場杭州奧體中心體育場上，到場的民眾看不到一般開幕典禮的高潮煙火秀，只能低下頭看著手機螢幕才能在直播畫面上看見所謂的燈光秀表演。

外媒《路透社》採訪了會場周邊的民眾，其中一名來自中國四川的男子就無奈表示，先前官方預告提到會有許多精彩表演，例如無人機演出等，「結果啥也沒看到，透露出的精采部分，把我們吸引過來，但是都沒有看到，這個是比較遺憾的。」

有現場民眾將「抬頭看天空、低頭看煙火」的荒唐過程拍下來上傳到社群媒體，但才過不到1天影片就被迅速下架。

《北京日報》報導指出，導演團隊介紹，這場燈光秀是通過許多高科技手段的疊加運用來實現的，杭州亞運會開幕式總導演、總製作人沙曉嵐更透露，虛擬技術做的煙花比真實放煙花可能更燦爛，更漂亮，「你平時肯定是仰著頭看煙花，但是在電視機前看的煙花是可以看到俯拍的煙花。」

▲杭州亞運開幕式彩排現場，本屆主辦國出於環保理念，將不會燃放煙火。（圖／取自杭州亞運官網）
▲杭州亞運開幕式彩排現場，主辦方稱出於環保理念，將不會燃放煙火。（圖／取自杭州亞運官網）
沙曉嵐解釋，只要放煙火，空中一定會有煙塵粉塵等等一些汙染，通過不放煙火來表達杭州亞運的理念、想法、包括環保的意識。在科技的運用上，沙曉嵐透露，本次點火採用的是數位點火。

《美聯社》則提到，由於中國持續低迷的經濟、年輕人居高不下的失業率，導致有部份杭州居民抱怨這些砸在亞運的錢本該花在更好、更實際之處，這使得杭州市官員頻頻向大眾保證，這將是一場「節約」的活動；然而仍有不少中國網友不買單，在燈光秀後紛紛吐槽這是「電子煙秀」，更在討論串留言笑稱「不夠環保，開幕式乾脆就該全部做成動畫片！」、「乾脆搞個玉皇大帝攜萬艘外星飛船前來祝賀多拉風？」、「AI煙花呀，經費預算被黑了吧」。

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