名家論壇》楊威利／陸軍湖口基地開放與彩繪直升機

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※各國基地開放人潮都很多。
新聞
9月24日，陸軍湖口基地開放進場人數約11萬，後續陸軍六軍團發文表示感謝國人支持。這極有可能是陸軍湖口基地開放以來，民眾人數入內最多的一次。
※陸軍高層思維與招募抵觸
這則議題跟一架彩繪機有關，虎斑鯊魚尖牙阿帕契直升機，但先前在部分航迷拍攝到這架迷彩機後，傳出陸軍有意塗銷並發布相關新聞稿說明。這則新聞稿摘要如下
19日1500時航空特戰指揮部表示，所屬航空601旅為訓練官兵低視度塗裝技能，目前進行AH-64E直升機噴塗作業，經幹部共同審視研討，未達破壞輪廓與戰場隱蔽偽裝效果，不符合作戰實需，故取消陳展規劃，未向上呈文核定。
19日2130時又發布新聞稿指出，航特部為兼顧戰備需求與增進民眾良性互動，立意值得肯定，唯隱避偽裝效果仍待加強，本部已給予適切指導，在完成調整與審核程序後，可於營區開放活動展出。
第一則新聞稿出現後輿論普遍反彈性的沸騰，首先是三軍各軍種、各單位承參在擬案件時，通常會經過層層上報，蓋了好幾輪的官章，之後還經過單位主官，軍團，司令與國防部的核可後才施作。後續是幹部發現塗裝沒有隱蔽效果所以取消陳展規劃，大眾第一個懷疑是，先前一大堆草案，擬簽高層都沒有仔細看？下屬也沒有將草圖上呈？這再怎麼想都不太可能，因為從陸軍職場上退伍的軍官太多了，跑過公文流程與蓋章的軍官不會在少數。
第二是彩繪直升機不符合戰備需求，沒有隱蔽性所以取消陳展規劃，不對阿，這是基地開放並不是作戰而是要用直升機飛操動作，秀給民眾觀看，加深大小朋友的參訪印象，這跟演訓是兩回事。這是全民國防，可能要說三次。
正因為作戰與基地開放，招募是兩回事，所以許多國外基地開放時，都會選擇若干定翼機或旋翼機彩繪，加深參訪民眾的印象，日本陸上自衛隊在基地開放時的彩繪程度，恐非若干高階將官所能接受，例如眼鏡蛇攻擊直升機上繪有眼鏡蛇圖樣等。
即使是正規演習，國外軍隊也會把自己的戰機施以彩繪，加深參加演習各國飛行員的印象，例如美國航空國民兵所屬戰機在北約最大規模的空中衛士演習中，每一州航空國民兵的戰機，都有1架戰機的垂直尾翅上施加彩繪。同樣的情況也發生在空軍21中隊上，軍隊怎可以有賭博的象徵？結果這中隊垂直尾翅上卻是一對撲克牌！只能說高階將官觀念要通，其實後續下屬的行政事宜就會很順暢。
※各國基地開放人潮都很多
但在11萬人湧入湖口基地開放的新聞背後，卻還是發生民眾抱怨交通規劃不良的事情，天氣悶熱的狀況下也有若干口角。實則國外基地開放時入內參觀的人數更多。
鄰近的日本，幾乎每月都有基地開放活動，每次入內人數動輒10萬，由於人潮眾多因此通常會排隊2小時以上，接駁車也會收若干費用，印象所及，日本因基地開放久候接駁車不耐的新聞並不常見。24日的情況是，許多民眾在看完早上操演後大批擠入巴士集用場，陸軍遂開放民眾步行走下忠誠門，再搭乘大眾運輸工具離去，其他接駁點的民眾還是得搭乘巴士。陸軍所雇用的大巴士是往返由外處接駁點疏運到中興台時所用，湖口台地這處教練場規模甚大，經過這場10萬人的與會後，或許在下次基地開放時的交通運輸上會作改善。例如改變各站巴士接駁的地點等等。
在8月中的空軍基地開放時，許多民眾已經抱怨交通運輸能量不足，本次再度於湖口基地發生，這應當無法究責於六軍團，畢竟陸軍能調用的部隊，事務費，地方政府的協調，後備人力的動員力就大約是這樣，或許這是新冠肺炎被控制後，民眾累積的參觀能量所致，會場中還有許多民眾攜老扶幼的來參觀，說真的這實在是讓人相當感動。
正是被這些人群所感動，所以各國軍隊在這類基地開放活動時，無不想盡各類花招吸引大小朋友的注意，空軍戰機飛行員起飛時向民眾揮手致意，國軍出動三軍充氣人偶先行帶動唱也是一招，整體性的陸空聯合演練射擊空包彈的聲光效果也是，當然直升機施以鯊魚彩繪塗裝也是這種道理。
這些觀念必須要在扎根於若干高階長官的頭腦內，否則將來還是會發生基地開放時不可以有彩繪直升機出現的新聞稿，這並非不可能，因為今年同意的將官若干年後會退役或調離現職，我們只希望新任的將官有這類比較新的觀念。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
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