【2023杭州亞運】楊勇緯奪金、李智凱率領奪銅！中華隊戰績懶人包
▲「柔道男神」楊勇緯在杭州亞運柔道60公斤級奪金，拿下個人首面金牌，也是中華隊本屆第1金、隊史第100金，歷史留名。（圖/特派記者葉政勳攝）
記者吳政紘/綜合報導
2023-09-25 00:29:56
2022杭州亞運（2022年第十九屆亞洲運動會Hangzhou 2022 Asian Games）在
2023年9月23日至10月8日舉辦，今年中華代表團派出521名運動員，參賽33種項目，其中跆拳道、舉重、田徑，以及網球、軟網、桌球、高爾夫等球類運動，是我國代表團的重要獎牌庫。本屆亞運不乏台灣名將，包含 戴資穎亞運最後一舞、郭婞淳帶傷挑戰二連霸、李智凱用招牌「湯瑪士迴旋」爭取再摘金等都是備受矚目的焦點。中華代表團本屆第一金、 隊史第100金由「柔道男神」楊勇緯創下紀錄，也是我國柔道自亞運會舉辦以來的首面金牌。本屆亞運會截至目前為止共奪下1金牌、1銀牌、1銅牌（持續更新）
2023杭州亞運中華隊：柔道男神！楊勇緯奪柔道60公斤級金牌 ▲「柔道男神」楊勇緯在杭州亞運柔道60公斤級奪金，拿下個人首面金牌，也是中華隊本屆第1金、隊史第100金，歷史留名。（圖/特派記者葉政勳攝） 楊勇緯在成都世大運奪銀，當時他很遺憾未能奪金幫助自己提升自信，這面金牌拿下，他不但在巴黎奧運有機會大展身手，也不愧他世界排名第一的頭銜。 ▲26歲的台灣「柔道男神」楊勇緯，今（24）日在杭州亞運男子柔道60公斤級賽事中，擊敗南韓選手李夏林，為中華隊摘下亞運第100金。（圖／記者葉政勳攝）
台灣自1954年馬尼拉亞運，「亞洲鐵人」楊傳廣拿下十項全能金牌開始，至雅加達亞運已累積99金，楊勇緯拿下本屆第一金，同時也是中華隊史上第100金。
▲楊勇緯個人檔案（圖／NOWnews社群中心製） VIDEO 2023杭州亞運中華隊：品勢男神！馬允中奪跆拳道品勢銀牌
外型帥氣的馬允中本屆亞運發揮出色，馬允中今天在首輪先以7.920分戰勝伊朗好手莫爾塔札，8強以7.950分再擊敗馬來西亞好手盧俊偉，4強平均分7.450力壓Patrick King Perez，決賽則是惜敗給韓國的姜完珍。
本來馬允中傳出在亞運後可能選擇退役的消息，但這一屆成績這麼好，若就此選擇脫下戰袍，會讓人感到有些可惜。不過他在賽後表示，這只是計畫而已，之後還會再思考未來怎麼走。
▲跆拳道好手馬允中在杭州亞運男子品勢拿下銀牌，也是我國在本屆亞運第一枚銀牌。（圖／中華奧會提供） ▲馬允中個人小檔案。（圖／NOWNEWS製作） VIDEO 2023杭州亞運中華隊：陳歆雅跆拳道品勢銅牌 ▲杭州亞運跆拳道女子品勢4強戰，台灣好手陳歆雅獲得銅牌，也是本屆中華隊第一面獎牌。（圖／中華奧會提供） ▲台灣好手陳歆雅獲得銅牌，也是本屆中華隊第一面獎牌。（圖／中華奧會提供） ▲陳歆雅個人小檔案。（圖／NOWnews製表） VIDEO 2023杭州亞運中華隊：李智凱領軍！中華體操男團銅牌
中華隊李智凱、林冠儀、蕭佑然、黃彥章及葉政接連上場，先比單槓、吊環、雙槓，其中鞍馬更是大幅領先其他男團，以43.999的超高分，擊敗各國好手。
中華男團經過吊環、跳馬、雙槓、單槓、地板項目後，最後一項就是鞍馬賽事，李智凱在成都世大運就已經完成三連霸，在預賽決定以取得決賽門票為主，漂亮完美落地，以難度6.100分、執行分8.966分，總分15.066分完成。
▲中華體操男團李智凱領軍，拿下團體銅牌，在杭州亞運拿下獎牌。（圖／中華奧會提供） ▲中華體操男團李智凱領軍，拿下團體銅牌，在杭州亞運拿下獎牌。（圖／中華奧會提供） ▲李智凱個人檔案（圖／NOWnews社群中心製） VIDEO