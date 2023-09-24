不忍了！泰國總理賽塔闢謠 中國遊客絕不會被「下藥、割腰子」
泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）前往美國參加第78屆聯合國大會，並特別赴當地和在美居住的泰國民眾會晤，期間提到了近日中國盛傳赴泰旅遊會被下藥、割腰子、摘取器官，賽塔親自闢謠，稱此事為「假消息」，已經跟中國駐泰大使澄清此事。
國際中心楊雅婷／綜合報導
賽塔上任後積極推動各項政策，其中加速觀光業復甦是重中之重，政府迅速通過中國遊客暫時免簽措施，9月25日正式上路，希望能藉此吸引中國遊客在十一長假及明年的農曆春節赴泰旅遊，刺激觀光業爆發性成長。
但中國盛傳到泰國旅遊有安全疑慮，包括中國人在曼谷的猛男餐廳被下藥、割腰子，或是可能被人蛇集團拐賣到緬甸及柬埔寨的詐騙園區等，這類消息在中國的社群平台瘋傳，連帶影響中國遊客赴泰旅遊的意願。
對此，賽塔在美國會見當地的泰國人時，首次正面回應。他表示泰國政府十分重視觀光產業，尤其是安全問題更是不容忽視。但中國遊客赴泰國遭下藥，甚至是「割腰子」、摘除器官等，經調查都是假消息，已經向中國駐泰大使澄清此事為不實訊息，希望能夠導正視聽。
他強調，新政府希望未來不會再有「旅遊旺季」的說法，因為每個月、每一周都會是泰國的「旅遊旺季」。