杭州亞運／將和中華男團在四強上演兩岸大戰 中國名將馬龍說話了
中華桌球男團在24日的團體八強戰以3:0強勢擊敗香港，今（25）日就要和中國大陸進行四強戰，而志在主場包辦該項目所有金牌的中國也嚴陣以待，中國名將馬龍表示，「進入到淘汰賽對手越來越強，希望明天有好的發揮」。
特派記者黃建霖/杭州報導
今天中國以3:0秋風掃落葉戰勝新加坡，晉級四強，這一次他們作為主辦國將桌球賽程排在賽會前段，就是希望能夠過強勢項目的好成績，帶動整體士氣。而作為其中擁有最壓倒性實力的男團，自然希望能穩穩先拿一金。
要面對世界桌壇霸主，我國兩位主力球員林昀儒和莊智淵在受訪時都表示會盡力去拚，反正壓力並不在自己這邊，就是專注於自身表現，以學習的心態去衝擊強者，希望爭取好成績。
而作為中國桌球的精神領袖、兩屆奧運男單金牌得主馬龍表示，「今天對我來說還是發揮得不錯吧，因為進入到第二階段淘汰賽，對手也越來越強，希望明天的比賽有更好的發揮。」
馬龍生涯在奧運拿下5金，亞運也累計5金，是桌球史上首位集奧運會、世錦賽、世界盃、亞運會、亞錦賽、亞洲盃、巡迴賽總決賽、全運會單打冠軍於一身的「超級全滿貫」男子選手；也是第一位在奧運完成男單項目連霸的球員，被公認為男子桌球界的GOAT（史上最佳）。