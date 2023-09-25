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衝突升溫！擔心被亞塞拜然「種族清洗」　納卡區12萬人遷亞美尼亞

▲納卡地區的衝突，導致成千上萬人流離失所，其中大多是亞美尼亞裔。（圖／美聯社／達志影像）
▲納卡地區的衝突，導致成千上萬人流離失所，其中大多是亞美尼亞裔。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

亞塞拜然（Azerbaijan）上週發動「24小時閃電軍事行動」，迅速掌控分離主義地區-納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）的控制權，不只引發亞美尼亞（Armenia）的不滿，納卡區政府也表示，為了避免遭到亞塞拜然「種族清洗」，決定將把12萬人遷往亞美尼亞。

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▲亞塞拜然上週發動猛攻，掌控納卡區控制權。（圖／美聯社／達志影像）
▲亞塞拜然上週發動猛攻，掌控納卡區控制權。（圖／美聯社／達志影像）
根據《路透社》報導，親亞美尼亞的「納卡共和國」（又稱阿爾察赫共和國）總統顧問巴巴揚（David Babayan）表示，該地區12萬亞美尼亞裔居民，因為不願意成為亞塞拜然的一部份，不願相信亞塞拜然會保障其權利的承諾，擔心遭到迫害和種族清洗，決定前往亞美尼亞。

近代的納卡衝突可追溯至前蘇聯時期，雖然國際社會普遍認為該地區屬於亞塞拜然，但蘇聯解體後，當地的亞美尼亞人擺脫了亞塞拜然名義上的控制，並在第一次納卡戰爭（1988年至1994年）佔領了鄰近的領土，此次戰爭造成約3萬人被殺，超過100萬人流離失所，其中大部分是亞塞拜然裔。之後亞美尼亞與亞塞拜然雖然針對該地區的爭議狀態，舉行過多次和平會談，但並無具體成果，圍繞在高加索地區的政治與宗教（亞美尼亞為基督教、亞塞拜然則多是穆斯林）衝突持續逾30年。

▲納戈爾諾．卡拉巴赫地區是位於亞塞拜然與亞美尼亞之間的爭議地區。（圖／翻攝自半島電視台）
▲納戈爾諾．卡拉巴赫地區（納卡地區）是位於亞塞拜然與亞美尼亞之間的爭議地區。（圖／翻攝自半島電視台）
2020年，在經過數十年不間斷的小規模衝突後，亞塞拜然在土耳其的支持下，贏得了第二次納卡戰爭，重新奪回了卡拉巴赫及其周邊地區的領土，該場戰爭在俄羅斯的斡旋下結束，但也引起亞美尼亞不滿，指責莫斯科未能保證亞美尼亞的權益。

上週在亞塞拜然的閃電軍事行動下，納卡區的亞美尼亞裔分離主義者投降，似乎結束了自蘇聯解體後、數十年以來的無解衝突。亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）聲稱，他的「鐵拳」已經讓納卡地區獨立的想法成為歷史，該地區將變成「天堂」。

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）則不滿俄羅斯的維和部隊，未能幫助亞美尼亞保衛納卡區，暗示將改變依賴俄國的外交路線、重新審視與莫斯科的聯盟關係，甚至有意加入已對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）下達通緝令的國際刑事法院（ICC）。對此俄國官方則反駁稱，帕辛揚才應該為了危機處理不當負責，並指亞美尼亞除了俄羅斯之外，幾乎沒有其他友邦。

▲亞美尼亞民怨沸騰，要帕辛揚為了丟失納卡區而負責辭職。（圖／美聯社／達志影像）
▲亞美尼亞民怨沸騰，要帕辛揚為了丟失納卡區而負責辭職。（圖／美聯社／達志影像）
雖然帕辛揚聲稱，已為至少4萬人準備收容空間，但若真有12萬人在短時間內湧入亞美尼亞，這個南高加索小國可能會面臨人道與政治危機。亞美尼亞國內輿論沸騰，怒吼著要弄丟帕卡區的帕辛揚下台。

分析認為，這可能會改變南高加索地區微妙的權力平衡，該地區住著多種民族，並有石油和天然氣管道縱橫交錯，俄羅斯、美國、土耳其、伊朗都爭奪在當地的影響力。

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