科索沃也不平靜！塞爾維亞槍手闖修道院與警對峙　激烈衝突釀4死

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去年6月科索沃要求北部的塞爾維亞族人，須在8月1日前將車牌、身份證件換成科索沃規格，引發塞族人不滿，與科索沃警察爆發一連串衝突，當時塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）還一度下令塞爾維亞軍隊進入「最高級別戰備狀態」。
科索沃的塞爾維亞裔居民希望，建立一個由塞爾維亞人佔多數的自治區，但遭科索沃政府拒絕。而科索沃今年5月決定在塞爾維亞裔為主的市鎮，任命阿爾巴尼亞裔擔任市長一事，又再度引發塞裔居民反彈，幾個月以來，科索沃北部緊張局勢一觸即發。
24日發生的最新衝突，起因於多名武裝分子襲擊科索沃北部班尼斯卡（Banjska）一處村莊，之後又乘坐裝甲車闖入一座修道院與警方對峙，雙方爆發激烈槍戰，至少4人因此死亡，包含警察。
有外媒形容，這次事件堪稱科索沃局勢幾年來最嚴重的一次升級。科索沃總理庫提（Albin Kurti）譴責武裝分子此舉有如恐怖主義，質疑是塞爾維亞政府在背後指使，因為施襲者至少有30人，且不排除都有軍警的專業背景。
塞爾維亞總統武契奇則怒斥一切都是庫提的謊言，他才是科索沃混亂與慘況的製造者，若非他對塞族人實施殘酷鎮壓，也不會有這類事件發生，強調：「你可以殺死我們所有人，但塞爾維亞永遠不會承認科索沃獨立」，又怒批西方國家在科索沃問題上「過於虛偽」，科索沃根本是西方透過轟炸塞爾維亞而創造出來的「怪物」。
塞爾維亞與科索沃的恩怨情仇，可追溯至1910年代初期的第1次巴爾幹戰爭甚至更早，而1990年代末期爆發的科索沃戰爭，導致成千上萬人喪命，逾100萬人流離失所，直到1999年聯合國安理會通過1244號決議，要求南聯盟軍警部隊撤離科索沃地區，由聯合國接管，以及北約駐科索沃維和部隊（KFOR）進駐才暫告一段落。然而，雙方衝突並未就此畫下句點，圍繞主權與民族尊嚴的爭議仍在持續。