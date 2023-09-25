星巴克今天「買一送一」！教師節「3大星冰樂買一送一」連喝2天

我是廣告 請繼續往下閱讀
星巴克9月25日一起喝咖啡好友分享日，活動當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌星巴克教師節9款「買一送一」喝2天！有3大星冰樂
星巴克9月27日至9月28日，開跑指定品項好友分享日，活動當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的指定飲料，其中一杯星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，活動品項為：冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、椰奶那堤(含特選)、焦糖瑪奇朵(含特選)、 經典紅茶椰奶那堤、醇濃抹茶那堤、焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶星冰樂、巧克力可可碎片星冰樂。
📌伯朗咖啡：每週一「買ㄧ送ㄧ」
伯朗咖啡9月「每週一」，持伯朗Lounge卡消費，全門市飲品享「買一送一」優惠，限9月25日。本活動不與門市其他優惠活動併行；活動當日需全額以Lounge卡儲值金付費，儲值金不足須足額儲值後付費始享有飲品買一送一優惠；飲品不限品項、容量。
提醒大家，季節限定飲品(柑橘茶香精品美式、柑橘桂香精品拿鐵、黑糖桂花燕麥拿鐵、蜜香紅烏龍燕麥拿鐵、椪柑蜂蜜燕麥拿鐵)、手沖精品咖啡(冰/熱)、極品藍山(手沖/小卡布)、科大限定飲品(瓜地馬拉三小福、新東方卡布奇諾、法漢尼斯冷萃咖啡)、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，結帳金額以高價品計算(加料品項依份數另外收費)，飲品限結帳當日領取。