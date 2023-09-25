中秋節「買1送1」優惠懶人包！麥當勞雞塊餐、必勝客披薩都99元

星巴克今天「買一送一」！教師節「3大星冰樂買一送一」連喝2天

▲星巴克今天好友分享日「買一送一」，教師節9月27日起「3大星冰樂等指定品項買一送一」連喝2天！伯朗咖啡每週一也有「買ㄧ送ㄧ」划算回饋。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克今天好友分享日「買一送一」，教師節9月27日起「3大星冰樂等指定品項買一送一」連喝2天！伯朗咖啡每週一也有「買ㄧ送ㄧ」划算回饋。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

週一上班上課不Blue！星巴克今天也有「買一送一」好友分享日活動，同時宣布教師節9月27日起也有指定品項買一送一，推出「3大星冰樂買一送一」連喝2天！大家最愛的焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶星冰樂、巧克力可可碎片星冰樂還有多種口味那堤，通通喝起來。伯朗咖啡每週一也有「買ㄧ送ㄧ」划算回饋。

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📌星巴克今天9月25日「買一送一」
星巴克9月25日一起喝咖啡好友分享日，活動當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲9月23日週六快喝「補班日」咖啡、手搖飲優惠！星巴克「買1送1」、全門市全品項「第二杯半價」；五桐號、可不可熟成紅茶、CoCo都可、春陽茶事、迷客夏5大手搖飲也「買1送1」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克今天9月25日「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌星巴克教師節9款「買一送一」喝2天！有3大星冰樂
星巴克9月27日至9月28日，開跑指定品項好友分享日，活動當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的指定飲料，其中一杯星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，活動品項為：冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、椰奶那堤(含特選)、焦糖瑪奇朵(含特選)、 經典紅茶椰奶那堤、醇濃抹茶那堤、焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶星冰樂、巧克力可可碎片星冰樂。

▲星巴克數位體驗「買1送1」還沒結束，又有隱藏優惠被挖出，外送平台foodomo指定飲品「2杯6折」，巧克力可可碎片星冰樂，一杯只要96元！85度C歡慶19週年祭出「第二杯25元」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克教師節9款「買一送一」喝2天！有3大星冰樂。（圖／記者蕭涵云攝）
📌伯朗咖啡：每週一「買ㄧ送ㄧ」
伯朗咖啡9月「每週一」，持伯朗Lounge卡消費，全門市飲品享「買一送一」優惠，限9月25日。本活動不與門市其他優惠活動併行；活動當日需全額以Lounge卡儲值金付費，儲值金不足須足額儲值後付費始享有飲品買一送一優惠；飲品不限品項、容量。

提醒大家，季節限定飲品(柑橘茶香精品美式、柑橘桂香精品拿鐵、黑糖桂花燕麥拿鐵、蜜香紅烏龍燕麥拿鐵、椪柑蜂蜜燕麥拿鐵)、手沖精品咖啡(冰/熱)、極品藍山(手沖/小卡布)、科大限定飲品(瓜地馬拉三小福、新東方卡布奇諾、法漢尼斯冷萃咖啡)、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，結帳金額以高價品計算(加料品項依份數另外收費)，飲品限結帳當日領取。

▲伯朗咖啡5月每週一持伯朗Lounge卡消費也有「買一送一」優惠。（圖／翻攝自伯朗咖啡FB）
▲伯朗咖啡9月每週一持伯朗Lounge卡消費也有「買一送一」優惠。（圖／翻攝自伯朗咖啡FB）

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