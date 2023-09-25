天氣預報／秋天還是熱！7縣市「高溫警戒」 中秋連假迎東北季風
雖然時序已進入秋天，週末更是「中秋連假」，不過各地氣溫仍偏高，中央氣象署今（25）日持續發布「高溫資訊」，提醒新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、高雄市、台東縣要留意攝氏36度高溫，明（26）日開始水氣增多，各地雲量、降雨情況也會逐漸提升，並影響至中秋連假。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司柯聿寧表示，今天至週末的風向都偏東北風，週四（9月28日）前由於沒有明顯的涼空氣南下，白天溫度仍高，週四過後至下週日（10月1日）北方逐漸有涼空氣南下，且可能於週六（9月30日）達「東北季風」的標準，東北部的溫度將有較明顯的下滑。
天候部分，柯聿寧說明，明天開始，東方有不穩定的波動移入，週三至週五通過台灣，因此整體環境水氣會增多，大氣結構也不太穩定，預估東北部迎風面的地形降雨會增加，中南部午後對流及夜晚到清晨的降雨、雲量也都會增多，中秋連假賞月可能得碰碰運氣。
此外，南海在週三至週日還有熱帶系統發展，目前偏向在南海活動，影響台灣機會不大，太平洋上則有「熱帶擾動」92W正在發展，環流非常廣，但中間並無明顯組織的，短期內不容易整合，綜合預報資料，大致要到週四、週五才會有比較好的發展，不過這時間距離台灣仍然比較遠，也沒有直接影響的機會，不用太過關注。