明揚被轟血汗工廠！公司高層：做不好的地方必虛心檢討

明揚惡火造成嚴重傷亡與廠損　與母公司明安雙雙跳空跌停

▲明揚22日傍晚發生大火，造成嚴重死傷，今（25）日明揚與明安開盤後皆跳水慘跌停，明揚來到75.8元，有近萬張等著賣，明安則來到69元，賣單有5000多張。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲明揚22日傍晚發生大火，造成嚴重死傷，今（25）日明揚與明安開盤後皆跳水慘跌停，明揚來到75.8元，有近萬張等著賣，明安則來到69元，賣單有5000多張。（圖／記者鄭妤安攝影）

記者許家禎／台北報導

高爾夫球代工龍頭明揚22日傍晚發生大火，造成嚴重死傷，明揚昨（24）日指出，該處分為兩廠生產，一廠受火災造成嚴重傷害，二廠未受到重大波及，母公司明安將協助明揚盡快恢復正常軌道。而今（25）日明揚與明安開盤後皆跳水慘跌停，明揚來到75.8元，有近萬張等著賣，明安則來到69元，賣單有5000多張。至於製作高爾夫球桿與高爾夫球桿頭的大田與鉅明則分別漲7%多與6%。

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明揚重訊記者會上說明，目前子公司明揚共分兩廠區生產，一廠因此次火災傷害嚴重，但二廠並未遭受波及，影響程度仍待確認，整體最大損失金額仍持續評估中，但其建築物、設備及存貨等投保金額15億，有足額保險，目前保險公司已經展開調查，會盡快完成理賠程序，而雇主責任與公共意外，會超過保險理賠範圍，但仍會以最大誠意理賠。

明安指出，將全力支持子公司恢復營運，包含人員調度及資金需求等，子公司的日常行政作業可正常進行，其管理地點及辦公室人員工作地點規畫，目前安排部分在母公司，有部份會對外尋找適合租賃的辦公地點，生產地點會對外評估合適的廠房租賃，盡快建置完成。

此外，子公司停止生產與產能受損，對明安營收獲利會有影響，明安會協助子公司盡快回復營運軌道，辦公場所與後續廠區重建，都會全力提供協助。在此艱難時刻，承諾將優先關注傷亡人員及其家人的需求，並提供必要的支援和協助，以幫助傷亡者及家屬度過最困難的時期，也將從優撫恤，以確保受影響的人們獲得所需的支持與協助。

明揚國際成立於2006年7月，以生產專業高爾夫球為主要業務，專門幫世界5大高爾夫球品牌代工，全球市佔率約20%。去（2022）年全年高爾夫球出貨量2170萬打，其銷售區域比重為美洲佔82%、亞洲佔16%、台灣與其他區域佔2%，主要客戶包括TaylorMade、Callaway、Mizuno等全球知名品牌客戶。

明揚去（2022）年營收35.98億元，創下歷史新高，每股賺逾 11元。累計明揚今年上半年也不差，獲利3.23億元，年增35.1%，每股純益6.24元。

明揚母公司也是全球知名高爾夫球具代工廠明安（8938-TW），為全球第二大高爾夫球具代工廠。近年來積極發展複合材料區塊市場，並進駐高雄和發工業區興建的新廠，自去年第4季投產後，生產規模逐步放大，以滿足複合材料一條龍服務。除應用於高球具、3C產品，同時走向消費性產品與高附加價值的工業應用需求。

明安今年第2季稅後純益約為1.56億元，比去年同期的6.07億元，減少74.2%，每股純益為1.13元；累計今年上半年獲利約4.1億元、年減62.3%，每股純益3元。

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