明揚惡火造成嚴重傷亡與廠損　與母公司明安雙雙跳空跌停

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明安指出，將全力支持子公司恢復營運，包含人員調度及資金需求等，子公司的日常行政作業可正常進行，其管理地點及辦公室人員工作地點規畫，目前安排部分在母公司，有部份會對外尋找適合租賃的辦公地點，生產地點會對外評估合適的廠房租賃，盡快建置完成。
此外，子公司停止生產與產能受損，對明安營收獲利會有影響，明安會協助子公司盡快回復營運軌道，辦公場所與後續廠區重建，都會全力提供協助。在此艱難時刻，承諾將優先關注傷亡人員及其家人的需求，並提供必要的支援和協助，以幫助傷亡者及家屬度過最困難的時期，也將從優撫恤，以確保受影響的人們獲得所需的支持與協助。
明揚國際成立於2006年7月，以生產專業高爾夫球為主要業務，專門幫世界5大高爾夫球品牌代工，全球市佔率約20%。去（2022）年全年高爾夫球出貨量2170萬打，其銷售區域比重為美洲佔82%、亞洲佔16%、台灣與其他區域佔2%，主要客戶包括TaylorMade、Callaway、Mizuno等全球知名品牌客戶。
明揚去（2022）年營收35.98億元，創下歷史新高，每股賺逾 11元。累計明揚今年上半年也不差，獲利3.23億元，年增35.1%，每股純益6.24元。
明揚母公司也是全球知名高爾夫球具代工廠明安（8938-TW），為全球第二大高爾夫球具代工廠。近年來積極發展複合材料區塊市場，並進駐高雄和發工業區興建的新廠，自去年第4季投產後，生產規模逐步放大，以滿足複合材料一條龍服務。除應用於高球具、3C產品，同時走向消費性產品與高附加價值的工業應用需求。
明安今年第2季稅後純益約為1.56億元，比去年同期的6.07億元，減少74.2%，每股純益為1.13元；累計今年上半年獲利約4.1億元、年減62.3%，每股純益3元。
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