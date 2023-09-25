第五波新執政困境！蔡英文支持度慘跌10%　上次是因九合一大敗

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台灣民意基金會說明，與上月相比，蔡英文聲望出現巨大變化，民意支持度下滑10.4%，不贊同率上升5.9%，一來一往間，使得原本贊同比不贊同多6.5 %，如今變成不贊同比贊同多9.8%。民調訪問期間是9月18至20日3天，對象以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣市話佔7成，手機佔3成。有效樣本1077人，市話753人，手機324人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。
基金會指出，蔡英文目前距任期結束還有近8個月，不管是法理上或實際上，都是憲政體制的中心，國家主權的化身，掌握國家政軍大權，並沒有外界所謂跛腳問題。同時是民進黨籍現任總統，一言一行、一舉手一抬足，都很容易被社會或人民聯想到民進黨。更何況現在正是2024總統與立委大選熱烈進行之際。身為民進黨頭號執政黨員，其聲望好壞，民意支持度高低，都和民進黨禍福相連。因此9月聲望重挫及其後續影響不容小覷。
基金會指出，過去一個月，台灣內外政治環境沒有重大事件發生，除進行中的2024總統與立委大選，就是近期進口雞蛋風暴的成形。日前民調顯示有5成7國人不滿前部長陳吉仲處理進口蛋的表現，意味民意強烈且幾乎全面性的反彈政府這項施政，也讓蔡英文執政團隊折損一名核心成員。
基金會說明，民調也顯示，陳建仁內閣施政表現的民意滿意度，創下組閣以來的新低紀錄，同時也創下不滿意度的最高紀錄，所有跡象都顯示，近期進口雞蛋風暴已釀成執政黨的系統性危機，從農業部、陳建仁、到蔡英文無一倖免。甚至也有很大可能性嚴重衝擊賴清德總統選情。
基金會也表示，蔡英文這次聲望重挫10.4%，是今年最大的一次，也是蔡英文2016年5月上任以來的第三高。前兩次，一次是2022年12月，因九合一地方選舉民進黨歷史性挫敗而備受責難，聲望重挫13.7個百分點；另一次是2020年 9月，因8月無預警宣布隔年元旦開放美國萊豬進口，聲望重挫10.7%。
最後基金會指出，蔡英文自2016年5月上任以來迄今7年多，已經歷4次執政困境。首先是2016年11月開始，持續9個月，直到2017年8月前閣揆林全內閣總 辭，由賴清德接任，讓蔡英文民意支持度瞬間從谷底狂飆16.6%，一舉脫離執政困境；第二次執政困境從2017年11月開始，因林全時期民怨沸騰，執政包袱太重，即便有當時政治明星賴清德有心護主救駕，也無能為力，這次困境持續長達19個月，其間經歷了2018九合一地方選舉的重大挫敗，直到隔年6月，因香港反送中運動及2020總統大選開打才結束。
第三次執政困境是2022年12月開始，持續5個月，因2022年九合一地選舉民進黨大敗所致；第四次執政困境是從2023年6月開始，2023年 8月結束，才持續3個月；而現今面臨第五次執政困境就是現在，從2023年9月開始，會持續多久目前並不清楚。但對民進黨總統與立委選情而言，顯然是一個壞消息。