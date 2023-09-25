Lisa不甩批判帶媽媽出國準備跳瘋馬秀 一句話被聯想回應爭議
南韓女子天團BLACKPINK結束為期近1年的世界巡迴演唱會，4名成員續約與否傳言滿天飛，YG娛樂多次發聲澄清「還在討論」，被認為最有可能單飛的Lisa，月初宣布將登上以全裸歌舞聞名的瘋馬秀（Crazy Horse），引發不小議論，本人近日帶著母親前往巴黎準備瘋馬秀的演出，並發文疑似吐露心聲。
記者楊穎軒／綜合報導
Lisa預告月底站上瘋馬秀舞台，據了解，她將於9月28、29、30日3天，與瘋馬秀團隊帶來共5場演出，而每張要價250歐元（約8600元台幣）的門票早已全數完售，不過許多BLINK（粉絲暱稱）無法接受女神大尺度賣肉，激起批判聲浪，Lisa 23日在IG上傳一系列外拍性感美照，寫下一句耐人尋味的話：「You’re not invited.（你沒有被邀請）」被解讀在回應爭議。
瘋馬秀以聲、色、光、藝結合裸體女舞者香豔火辣的原創舞蹈馳名，性感不流俗，表演者連胸型、身材比例都要近乎一致，風靡至今有72年的歷史，BLINK憂心Lisa的尺度底線不再，雖然有消息指出她會穿緊身衣，不會裸身亮相，輿論依然呈現正反兩極聲浪，甚至還有後援會關站。
對此，瘋馬秀官方曾表示，Lisa會有全新的突破性表演，但不會裸露，「邀請Lisa登台表演是希望可以吸引新的年輕女性客戶，在某種程度上，這是我們未來的觀眾，因為瘋馬秀已經成為一個驕傲、自由女性的象徵，我認為，當Lisa決定這樣做時，也表明了相同的態度。」