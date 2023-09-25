提5年前桃園敬鵬工廠大火 侯友宜：記取教訓才能減少遺憾發生
屏東明揚工廠大火引發社會關切，國民黨總統參選人侯友宜昨在臉書發文，提到5年多前桃園敬鵬工廠大火事件。他表示，消防弟兄用自己的寶貴生命，保護民眾生命財產安全，強調「只有記取教訓，才能減少遺憾發生。」
記者翁子竣／台北報導
侯友宜以「傷痛或許可以淡去，但絕不能忘記」在臉書發文表示，5年多前桃園敬鵬工廠大火，引發廠區內化學物品爆炸，造成6名消防弟兄殉職，當時新北市消防局，根據搶救過程，完成了全國第一套「化學災害防救資訊平台」，強制新北市境內所有工廠，只要有儲放危險物品，包括種類、數量、位置，以及廠區救災應變指南等，都必須納入這套平台管制，透過資訊的同步傳遞，連結119智慧派遣系統、火災搶救決策系統。
侯友宜說，當119系統接獲報案，只要是火災地址，或是工廠名稱，和平台上的危險物品工廠有關，就會立刻同步，將相關資訊，在第一時間，連結搶救決策系統，提醒並要求出勤人員，注意救災安全。
侯友宜指出，救災人員抵達現場，指揮人員會再根據資訊平台上提供的資訊顯示，與工廠人員就現場配置圖，再次確認危險物品的種類、數量和存放位置等，決定搶救方式，這也就是，這兩天大家都在討論的，面對情況不明的搶救現場，「處理對、比處理快，更為重要！」
最後，侯友宜強調，消防弟兄用自己的寶貴生命，保護了民眾的生命財產安全，也用自己的生命，換來其他弟兄，避免同樣的危險，只有記取教訓，才能減少遺憾發生。