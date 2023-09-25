台股早盤漲近百點 AI指標股仍弱！明揚跌停換這2檔漲多
美國政府關門風險快速升溫，再加上上週聯準會「鷹浪」再起，美股上週五（22日）跌多漲少，台北股市今（25）日早盤漲近百點，來到16441點，漲幅0.5%以上。權值王台積電早盤漲3元，來到525元，其他聯電、聯發科、大立光也漲1到2%。AI概念股部分回溫，但指標股仍弱勢，IC封裝測試與車用電子表現亮眼。另外，高爾夫球代工龍頭明揚惡火，與母公司明安股價雙雙跳空跌停，製作高爾夫球桿與高爾夫球桿頭的大田與鉅明則分別漲7%多與6%。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數下跌106.58點，或0.31%，收33963.84點；那斯達克指數下跌12.18點，或0.09%，收13211.81點；標普500指數下跌9.94點，或0.23%，收4320.06點；費城半導體指數上漲26.44點，或0.79%，收3365.29點。
台北股市今日早盤漲近百點，來到16441點，漲幅0.5%以上。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲3元，來到525元，聯電漲逾1%。其他重要電子股，聯發科漲1.8%、大立光漲2%多。
AI概念股部分回溫，像是智原、高力漲2%，世芯-KY、健策漲逾1%，但指標股廣達、緯創跌近2%、英業達跌0.6%。網通族群表現亮眼，上詮漲逾7%，智邦、光聖漲5%多，昇達科漲4%，盛達漲逾3%。IC封裝測試也不俗，台星科、雍智漲3%，中探針、同欣電、矽格漲逾1%。車用電子也走高，天方能源、德微漲3%，台亞、敬鵬、裕隆、健鼎漲2%多。
高爾夫球代工龍頭明揚22日傍晚發生大火，造成嚴重死傷，明揚昨（24）日指出，一廠受火災造成嚴重傷害，二廠未受到重大波及，母公司明安將協助明揚盡快恢復正常軌道。而今日明揚與明安開盤後皆跳水慘跌停，明揚來到75.8元，有近萬張等著賣，明安則來到69元，賣單有5000多張。至於製作高爾夫球桿與高爾夫球桿頭的大田與鉅明則分別漲7%多與6%。