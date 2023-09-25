與南韓兩國會議員早餐會　蔣萬安：維持印太和平台韓立場一致

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趙廷訓也提到，去年年中第二次到臺北，最有印象的就是臺北市民的禮貌友好，蔣萬安也回應目前臺北有了越來越多韓國遊客，因此他上任後推動了臺北捷運全面增加韓語站牌，目前有21站放送韓語廣播，並持續增設中，希望給韓國遊客更好的遊覽體驗。接著，蔣萬安也與兩位議員交流了兩國年輕世代面對高房價的挑戰，以及臺北推動都更的進程。
目前擔任韓台國會議員親善協會會長的趙慶泰也表達了對台灣的支持，以及對兩岸關係及區域議題的關心，蔣萬安則表示，維持印太地區的和平穩定，大家要一起努力的立場，與韓方是一致的，也希望未來多交流，穩固情誼、加深合作。
會談間，蔣萬安提到了臺韓情誼源遠流長，韓國國父金九在成立臨時政府、追求韓國自由獨立時，也受到中華民國政府的持續支持；後來金九先生的兒子也曾作為駐臺大使，對臺韓關係貢獻甚深；昨日也與韓哲洙大使的會面，聊了不少臺韓交流的歷程，感受到兩國的深厚情誼。
中秋將至，蔣萬安致贈了兩位議員鳳梨酥禮盒、觀音茶，以及宣傳臺北智慧城市smart city大會的小冊，同時也表示熱切歡迎下次兩位議員造訪臺北。
趙慶泰為執政黨國民力量的國會議員，自2004年至今歷任五屆，目前同時也是韓台國會議員親善協會會長。
趙廷訓則畢業於哈佛大學甘迺迪學院，2020年當選議員，目前為時代轉換黨主席，返韓從政前曾任職於世界銀行多年。