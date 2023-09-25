買iPhone 15「月費1399元」被笑盤子！清大男精算驚喊：完全划算
iPhone 15系列22日開賣，許多電信業者推出優惠方案組合，吸引不少民眾半夜排隊搶購。就有一名網友夜排中華電信的iPhone 15開賣會，最終以月費1399元、綁定36個月的5G方案買下，「算下來不到一萬五就入手」，貼文曝光後，卻有不少人認為月付1399元相當不划算。對此，一名清大網友以4G吃到飽月付499元再另買空機來對照，經過計算過後，表示：「我個人是覺得中華5G綁約買iPhone完全划算，重點在於你肯不肯花心力把所有優惠都拿滿。」
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友22日在Dcard中貼文，表示朋友揪他一起排中華電信的iPhone 15開賣會，兩人從半夜排到早上，最後他也被燒到，跟著一起買iPhone 15 Pro 256G新機，「還好我是無框沒綁約的，可以隨便跳」，最後他辦了5G方案，月付1399元，綁定36個月，「刷了預繳和手機兩萬多，莫名其妙破財」。
原PO也透露，因為是搶第一波首賣，因此買iPhone 15新機還是折價許多，折購價可以優惠3600元，攜碼購機則優惠3500元，算下來不到一萬五就入手，「還有方案的Apple購物金5000元，攜碼首年月租可減免200／月，好像也不錯！」
貼文曝光後，許多人看到月費1399元，忍不住直言「太盤了吧我的天，典型的短期省錢長期破財」。不過，卻吸引一名清大網友指出，他精算過後認為其實原PO的做法並不虧，他也是夜排參加中華首賣會，拿到購機折價券3600元，且為了拿到攜碼（NP）移入中華電信的折扣3500元及月租減免2400元，「我在首賣會前幾天就NP出去，過了兩天沒吃到飽的生活，當天才NP回來完成雙NP」，還另外開了將來銀行的戶頭，再拿到購機折抵1000元。
清大網友以4G吃到飽月付499元再另買空機來對照，表示即使是買好市多的空機，這樣算下來也比夜排中華首賣會拿到的優惠價貴了將近2000元，因此直言：「我整個辦下來就是比4G吃到飽＋空機划算，當你5G辦下來比4G便宜，何必堅持用4G呢？就算真的不想用5G也可以關掉，真的不必看到1399就急著喊盤⋯」