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餓了9個多月！物資短缺　納卡居民控亞塞拜然「確有滅絕意圖」

▲因為亞塞拜然突如其來的軍事行動，住在爭議納卡區的居民只能倉皇出逃。（圖／美聯社／達志影像）
▲因為亞塞拜然突如其來的軍事行動，住在爭議納卡區的居民只能倉皇出逃。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

亞塞拜然（Azerbaijan）上週發動「24小時閃電軍事行動」，迅速掌控分離主義地區-納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區），當地的亞美尼亞武裝部隊被迫投降。現在因為擔心被亞塞拜然實施「種族清洗」，納卡區已開始湧現逃難潮，有居民控訴當地物資匱乏，缺水缺食物還斷電，認為亞塞拜然確實有種族滅絕的意圖，甚至在9個多月前就開始對當地實施封鎖，導致居民長時間忍飢受凍。

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根據英國《衛報》報導，從「納卡共和國」（又稱阿爾察赫共和國）首都斯捷潘納克特（Stepanakert）受訪的居民安娜（Anna）表示，亞塞拜然在對納卡區進行9個多月的封鎖後，於上週對當地採取新一輪攻勢，到處都是砲擊聲和槍聲，他們只能躲在地下室，即使現在戰火暫時平息，但居民仍為了生存苦苦掙扎。

安娜透露，幾乎所有重要物資都短缺，到處有人受傷、露宿街頭或爭奪食物，資訊不流通也讓人們十分恐慌，更焦急地尋找失蹤親人的下落：「他們（亞塞拜然）對我們有種族滅絕的意圖，他們已經證明了這一點....他們讓我們餓了9個多月，然後又殺害了200多名士兵、40多名平民及兒童，你無法與這些人和平相處。」

本身從事媒體工作、原本活躍於社群平台上的安娜，對於納卡區多地的慘況感到震驚，在斷電的城鎮和村莊裡，食物匱乏，也沒有電話訊號，許多人擔心如果亞塞拜然的士兵在他們逃離前就闖入家中，會不會發生什麼恐怖的事：「對我來說，這裡非常危險，任何人留在這裡都很危險。」

有其他住在斯捷潘納克特的居民表示，自己已經失去了一切，他很煩惱要從哪裡為孩子找到足夠的水和食物，並盡可能收集前往亞美尼亞路上所需的物品：「現在已經沒有退路了」。醫院湧入大量傷患，醫生和護士精疲力盡。

仍留在斯捷潘納克特的前任人權監察員貝格拉揚（Artak Beglaryan）也指出，所有生活必需品，如燃料、電力、水、食品都耗盡了，飢餓是相當嚴重的問題，已有許多人踏上逃亡之路，沿途可以看到小孩、孕婦、老人在戶外的草地上過夜。

報導聲稱，網路上已經出現了亞塞拜然軍隊向平民住宅開槍的影片，當地人害怕 2020年亞塞拜然軍隊殘害、折磨亞美尼亞裔軍民的慘劇會重演，有已經逃出納卡區的人說，很擔心仍困在裡面的親友：「我們必須拯救他們，否則最糟糕的事情也將發生在他們身上。」

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