餓了9個多月！物資短缺　納卡居民控亞塞拜然「確有滅絕意圖」

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安娜透露，幾乎所有重要物資都短缺，到處有人受傷、露宿街頭或爭奪食物，資訊不流通也讓人們十分恐慌，更焦急地尋找失蹤親人的下落：「他們（亞塞拜然）對我們有種族滅絕的意圖，他們已經證明了這一點....他們讓我們餓了9個多月，然後又殺害了200多名士兵、40多名平民及兒童，你無法與這些人和平相處。」
本身從事媒體工作、原本活躍於社群平台上的安娜，對於納卡區多地的慘況感到震驚，在斷電的城鎮和村莊裡，食物匱乏，也沒有電話訊號，許多人擔心如果亞塞拜然的士兵在他們逃離前就闖入家中，會不會發生什麼恐怖的事：「對我來說，這裡非常危險，任何人留在這裡都很危險。」
有其他住在斯捷潘納克特的居民表示，自己已經失去了一切，他很煩惱要從哪裡為孩子找到足夠的水和食物，並盡可能收集前往亞美尼亞路上所需的物品：「現在已經沒有退路了」。醫院湧入大量傷患，醫生和護士精疲力盡。
仍留在斯捷潘納克特的前任人權監察員貝格拉揚（Artak Beglaryan）也指出，所有生活必需品，如燃料、電力、水、食品都耗盡了，飢餓是相當嚴重的問題，已有許多人踏上逃亡之路，沿途可以看到小孩、孕婦、老人在戶外的草地上過夜。
報導聲稱，網路上已經出現了亞塞拜然軍隊向平民住宅開槍的影片，當地人害怕 2020年亞塞拜然軍隊殘害、折磨亞美尼亞裔軍民的慘劇會重演，有已經逃出納卡區的人說，很擔心仍困在裡面的親友：「我們必須拯救他們，否則最糟糕的事情也將發生在他們身上。」