為請假拚選舉向市民致歉 侯友宜強調：新北有事還是我的事
國民黨總統參選人侯友宜日前宣布請假新北市長職務，全力拚2024總統選舉。對此，侯友宜今（25）日前往北市中正萬華區龍山寺參拜，他致詞時除向新北市民表達歉意，也強調新北有事也還是他的事情，永遠不會忘記對新北的責任。
記者翁子竣／台北報導
侯友宜致詞時表示，他進一步扛起選總統責任來保家衛國，龍山寺是發源地，是宗教支持最大力量，他非常感恩。他也提到，他從美國回來不久，因距離投票日非常短，又必須專心工作，面對出來選舉過程中，在新北服務7年多的市民。
侯友宜強調，安全永遠最重要，他剛才上香時向菩薩報告，盼保佑全台平安，讓這塊土地的人都能順利成長，他從小拜關公，也希望全家平安，今天也用同樣心情向觀世音報告，安就是要保家衛國，讓土地平安，因為國家不安全，人民就會不安心。
侯友宜直言，他一定扛起責任往前走，不但新北要安，全台灣也要安，中華民國更要安，用這個想法保衛國家人民，今是正式開始請假第一天，正式到龍山寺跟菩薩報告，承諾為新北市民負責。
最後，侯友宜說，新北做大事，2030新願景承諾不變，他會離開新北市工作一段時間，「這段我跟新北市民抱歉，但我不會忘了，新北有事，還是侯友宜的事情」，永遠不會忘了對新北的責任。