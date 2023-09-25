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李多慧被直擊6男簇擁直奔夜店！玩到眼神迷濛　經紀人曝真相

▲李多慧來台表演半年多，相當適應台灣的生活，深夜被直擊去夜店續攤放鬆，疑似有了新的住處。（圖／年代提供）
▲李多慧來台表演半年多，相當適應台灣的生活，深夜被直擊去夜店續攤放鬆，疑似有了新的住處。（圖／年代提供）

記者江芷稜、詹鎰睿／台北報導

中職樂天桃猿啦啦隊韓籍成員李多慧，今年3月加盟後成為場上「嬌點」，外型甜美的她在球場上舞力全開、熱力四射，非常受到球迷歡迎，廣告代言、綜藝通告接不完，長期來台發展讓她快速適應環境，有了想在租屋的念頭，甚至被媒體直擊她在6位壯男簇擁下，深夜去夜店玩樂放鬆，直到凌晨2時許才離開，隔天繼續工作，體力相當驚人。樂天啦啦隊經紀人向《NOWnews今日新聞》回應，「李多慧目前在拍攝許多關於台灣風土民情、美食、美景的影片，韓國團隊是特別來協助拍攝的」，當天去夜店的都是工作人員，希望球迷敬請期待。 

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▲李多慧在球場上舞力全開，非常受到歡迎。（圖／資料照）
雖然語言不通，李多慧在台灣每次亮相，依舊引起熱烈討論，她上個月在球場熱舞時，被一陣大風吹起裙襬，趕緊遮住下半身，一臉驚恐又無辜的清純模樣笑翻眾人，短短19秒影片被上傳到YouTube頻道後，竟然累積破億瀏覽率，可見人氣高漲。

▲李多慧上個月應援時被怪風掀裙，一開始露出驚訝表情後，又馬上恢復笑容應援！（圖/YT@ENZOYEH - OWL La La）
▲李多慧上個月應援時被怪風掀裙，一開始露出驚訝表情後，又馬上恢復笑容應援！（圖/YT@ENZOYEH - OWL La La）
隨著廣告代言、通告變多，以往來台都住在飯店的李多慧，在YouTube頻道影片裡自爆，上個月只在首爾的租屋處待了5天，覺得付房租很可惜，有了退掉首爾住處，改在台灣租房的念頭，她強調自己是認真思考過租房，優點是可以自己煮飯，還能堆放粉絲贈送的一大票禮物，近期已經去看過房子。

▲李多慧在台灣廣告代言、綜藝通告超多，有了在台灣租屋的想法。（圖／翻攝自李多慧IG）
▲李多慧在台灣廣告代言、綜藝通告超多，有了在台灣租屋的想法。（圖／翻攝自李多慧IG）
根據《鏡週刊》報導，李多慧9月16日離開桃園棒球場後，剛下班的她沒有回到飯店，反倒是凌晨在眾多壯漢陪伴下前往信義區放鬆，用韓文開心交談，身邊疑似是保鑣人員，一群人深夜直奔夜店，直到凌晨2時許才從夜店出來，李多慧眼神迷濛、兩頰微紅，感覺玩得很開心，隨後就回到大安區某住處，似乎已經在台灣找到落腳處。不過，樂天啦啦隊經紀人表示，李多慧上星期在韓國的YouTube拍攝團隊來台灣取材，台灣經紀公司的工作人員盡地主之誼，帶他們去體驗台灣夜店文化。而民宅是臨時短期租的，租1個月供團隊拍片而已，啦啦隊女神尚未決定是否在台灣Longstay。

▲▼李多慧3月加入樂天女孩，「大勢女孩」魅力和實力征服隊友和球迷。（圖／翻攝自李多慧臉書、IG）
▲李多慧3月加入樂天女孩，「大勢女孩」魅力和實力征服隊友和球迷。（圖／翻攝自李多慧臉書、IG）

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