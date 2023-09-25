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光陽9/26麗寶新車發表　網暴動 ：水冷Racing來了?

▲GP125以3萬9800的超優惠價，在不到兩個月內，訂單就賣破6萬5000台。(圖／KYMCO)
▲GP125以3萬9800的超優惠價，在不到兩個月內，訂單就賣破6萬5000台。(圖／KYMCO)

生活中心/綜合報導

KYMCO GP125以3萬9800的超優惠價，在不到兩個月內，訂單就賣破6萬5000台，光陽董事長柯勝峯一度因銷量驚人，將優惠活動加碼延長至9月20日，KYMCO也掛保證，承諾「年底前保證交車」，破除此波搶購潮，外界猜想的「缺車」疑慮。

不只要破除消費者關心「能否在年底交車」的想法，KYMCO官網GP125相關頁面，剛好在9月20日晚間10時，因為維護更新時作業失誤，讓網友誤以為下架停售，擔心揣測「優惠沒了該不會連車都不賣了？！」，對此，光陽也緊急做出道歉澄清，是因維護失誤產生誤解，KYMCO GP125未來仍將持續進化，陪伴全台百萬通勤族的日常生活。

回顧這一個多月來，GP125引發「機車界電信之亂」主因在於該車款原本就是KYMCO旗下的熱門車款，在同級車中頗具競爭力；而近年萬物齊漲，沒想到熱銷車款GP125竟以最低3萬9800的超優惠價格，回饋消費者！此時又適逢暑假、畢業季，年輕族群對機車需求量暴增，讓原本就廣受好評的GP125，祭出優惠價之後銷量直接爆單。

就在GP125 9月20日優惠結束，引發社群平台一陣哀號的同時，豈料KYMCO竟再度拋出「9月26日新車發表 」的震撼訊息，市場紛紛臆測，緊接著KYMCO GP125公布新車訊息，代表是同樣級距？還是有可能來個歲末大禮，比3萬9800價格更優惠？
 

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▲KYMCO再度拋出「9月26日新車發表 」的震撼訊息，市場紛紛臆測。(圖片來源：KYMCO提供)
▲KYMCO再度拋出「9月26日新車發表 」的震撼訊息，市場紛紛臆測。(圖／KYMCO提供)
不過有消息指出，26日的新車發表活動，將在全台唯一國際認證的「台中麗寶國際賽車場」展開，更將試乘分為「專業賽道試乘」與「一般路面試乘」兩種模式，顯示新車操駕性能很有可能也是此次發表會一大亮點；另外，Ptt上還有網友直接找到疑似生產線外流照，對比官方釋出隱約露出「頭燈」的宣傳照，大膽猜測應該是會推出競速新品，更有部落客直接點出，有很高的可能是換上水冷動力的Racing車系，為旗下熱血運動車種再添傳奇。

▲有網友發揮柯南精神，拉慢流出影片，看到炯炯有神的絢麗車燈，合理懷疑：「真有Racing影子！」。(圖／PTT)
▲有網友發揮柯南精神，拉慢流出影片，看到炯炯有神的絢麗車燈，合理懷疑：「真有Racing影子！」。(圖／PTT)
也有網友發揮柯南精神，拉慢流出影片，看到炯炯有神的絢麗車燈，合理懷疑：「真有Racing影子！」，不過又和現行版Racing車頭明顯不同，到底是同一台車改款，還是全新車款亮相?這些蛛絲馬跡，引發熱血車迷高度討論。
 

▲KYMCO全台引頸期盼9月26日記者會，將端出甚麼牛肉，再度席捲機車市場。(圖／雷霆S雷霆man racings雷霆者俱樂部)
▲KYMCO全台引頸期盼9月26日記者會，將端出甚麼牛肉，再度席捲機車市場。(圖／雷霆S雷霆man racings雷霆者俱樂部)
儘管網友討論無法得到證實，但KYMCO在GP125優惠止步之際，緊鑼密鼓官宣好消息，不少人都認為相當高招，認為很有可能是以GP125吸引消費者聚焦品牌，趁勝追擊，年終再推出全新車款。無論如何，KYMCO確實成功製造話題，全台引頸期盼9月26日記者會，KYMCO將端出甚麼牛肉，再度席捲機車市場。

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