大火釀上百傷亡！消防專家提5疑點揭「禍首」：明揚要負最大責任

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林金宏說，他接受上面的議題都有討論的空間，也有很多議題政府應該正視，但是「新的裝備就能避免消防人罹難嗎？什麼樣的新裝備，才能擋住這次爆炸的威力？給一套鋼鐵人的裝備嗎？在這樣的火場，初期指揮官要如何指揮，才能避免同仁殉職？叫同仁不管裡面受困的民眾，不准進火場嗎？」他痛批，文不對題的討論，只會模糊焦點，反而會讓真正能從這個事件中，找到避免悲劇的策略石沈大海。
林金宏表示，火災應變就像治病，對症下藥才能活命，「誰應該負最大責任？我的答案是明揚」並提出5大質疑；第一，17：30報案，但真實火災是幾點發生？第二，這麼多員工受傷是發生在什麼時候？第三，為什麼火災發生之後，會有這麼多員工受困火場？第四，工廠發現火災之後，到底做了哪些應變？第五，應變的過程有無瑕疵？
林金宏說，當很多人在檢討消防機關人力、裝備、預算、專業的同時，他更想知道明揚國際在安全工作上投入的人力、裝備、預算及消防專業情況為何？但我一樣找不到答案，因為沒有太多人關注這些重要議題。他認為每一條人命都是平等的，當大家把如何保護消防人，當作唯一焦點來討論，那明揚哪些不幸罹難的員工，又該誰來保護？
林金宏強調，相信明揚如果預防做得好，不要發生火災，明揚的員工及屏東消防人罹難的悲劇就不會發生；如果訓練做得好，初期應變得當，不要讓災情擴大，明揚的員工及屏東消防人罹難的悲劇就不會發生；不幸災情擴大，明揚一開始疏散做得好，沒有員工受困火場，消防人就可以問心無愧的行使退避權，就算後來發生爆炸，明揚的員工及屏東消防人罹難的悲劇也不會發生。
他也表示，自己一直無法理解，為什麼很多人關注的焦點是消防救災，而不是企業防災，這個悲劇的源頭都指向明揚的安全管理及教育訓練，這麼多明揚應該要檢討及關注的事項，為什麼不是討論的焦點，反而英勇救災的消防機關成為檢討對象。
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