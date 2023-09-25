捍衛女戰士！竹市女孩日前進空軍基地　幻象女飛官鼓勵勇敢追夢

大火釀上百傷亡！消防專家提5疑點揭「禍首」：明揚要負最大責任

▲明揚國際位在屏東得廠房，22日發生大火，慘釀上百人傷亡，其中包含4名勇消殉職，面對悲劇外界試圖找出釀禍元凶，不乏出現檢討消防機關的聲音，不過前消防署組長林金宏直言，禍首是明揚國際科技公司，更提出5大質疑「這個悲劇的源頭都指向明揚的安全管理及教育訓練」，希望明揚公司說明清楚。。（圖／陳明中攝，2023.09.24）
▲明揚國際位在屏東得廠房，22日發生大火，慘釀上百人傷亡，其中包含4名勇消殉職，面對悲劇外界試圖找出釀禍元凶，不乏出現檢討消防機關的聲音，不過前消防署組長林金宏直言，禍首是明揚國際科技公司，更提出5大質疑「這個悲劇的源頭都指向明揚的安全管理及教育訓練」，希望明揚公司說明清楚。。（圖／陳明中攝，2023.09.24）

記者孫唯容／綜合報導

明揚國際位在屏東得廠房，22日發生大火，慘釀上百人傷亡，其中包含4名勇消殉職，面對悲劇外界試圖找出釀禍元凶，不乏出現檢討消防機關的聲音，不過前消防署組長林金宏直言，禍首是明揚國際科技公司，更提出5大質疑「這個悲劇的源頭都指向明揚的安全管理及教育訓練」，希望明揚公司說明清楚。

我是廣告 請繼續往下閱讀
消防安全專家林金宏今（25）日凌晨在「林金宏的消防天地」發文指出，自己看見火災議題沸騰，內心如坐針氈，消防裝備缺乏及老舊？消防人力應該要補足？消防預算應該要充裕？初期指揮官應該要負責？」上述議題真的是真的是造成屏東這次消防伙伴罹難的關鍵嗎？對於每次消防人員罹難，被檢討最多的永遠是消防機關，自己很是感概。

林金宏說，他接受上面的議題都有討論的空間，也有很多議題政府應該正視，但是「新的裝備就能避免消防人罹難嗎？什麼樣的新裝備，才能擋住這次爆炸的威力？給一套鋼鐵人的裝備嗎？在這樣的火場，初期指揮官要如何指揮，才能避免同仁殉職？叫同仁不管裡面受困的民眾，不准進火場嗎？」他痛批，文不對題的討論，只會模糊焦點，反而會讓真正能從這個事件中，找到避免悲劇的策略石沈大海。

林金宏表示，火災應變就像治病，對症下藥才能活命，「誰應該負最大責任？我的答案是明揚」並提出5大質疑；第一，17：30報案，但真實火災是幾點發生？第二，這麼多員工受傷是發生在什麼時候？第三，為什麼火災發生之後，會有這麼多員工受困火場？第四，工廠發現火災之後，到底做了哪些應變？第五，應變的過程有無瑕疵？

林金宏說，當很多人在檢討消防機關人力、裝備、預算、專業的同時，他更想知道明揚國際在安全工作上投入的人力、裝備、預算及消防專業情況為何？但我一樣找不到答案，因為沒有太多人關注這些重要議題。他認為每一條人命都是平等的，當大家把如何保護消防人，當作唯一焦點來討論，那明揚哪些不幸罹難的員工，又該誰來保護？

林金宏強調，相信明揚如果預防做得好，不要發生火災，明揚的員工及屏東消防人罹難的悲劇就不會發生；如果訓練做得好，初期應變得當，不要讓災情擴大，明揚的員工及屏東消防人罹難的悲劇就不會發生；不幸災情擴大，明揚一開始疏散做得好，沒有員工受困火場，消防人就可以問心無愧的行使退避權，就算後來發生爆炸，明揚的員工及屏東消防人罹難的悲劇也不會發生。

他也表示，自己一直無法理解，為什麼很多人關注的焦點是消防救災，而不是企業防災，這個悲劇的源頭都指向明揚的安全管理及教育訓練，這麼多明揚應該要檢討及關注的事項，為什麼不是討論的焦點，反而英勇救災的消防機關成為檢討對象。

更多「屏東明揚工廠大火」相關新聞。

自責「只有我活下來」！倖存小隊長災後壓力創傷　醫院暫停會客

嘉義看守所受刑人落跑！刑事局通令全國緝捕　照片曝光

消防兒殉職！賴俊儒父肯定英勇救災　大拇指比讚：我兒是「這支」

又是酒駕！桃園男連撞路邊5部機車　釀1無辜行人噴飛慘死

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞