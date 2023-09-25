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王心凌認「私生活無糖」！Jessica快閃來台　默契滿分邀約秒答應

▲王心凌分享「私生活無糖」，透露Jessica收到邀約，馬上答應當演唱會嘉賓。（圖／天晴娛樂提供）
▲王心凌分享「私生活無糖」，透露Jessica收到邀約，馬上答應當演唱會嘉賓。（圖／天晴娛樂提供）

記者吳雨婕／台北報導

王心凌於23日、24日在台北小巨蛋舉行「王心凌SUGAR HIGH世界巡迴演唱會」首站，此次開唱，現場媒體沒有見到王心凌緋聞男友藍蔚文，昨（24）日演唱會結束，王心凌受訪時談到此事笑回：「私生活無糖。」此外，演唱會上王心凌請來Jessica擔任嘉賓，兩人一起唱跳〈愛你〉，Jessica情義相挺快閃來台，她提到當初提出邀約時，Jessica立即就答應了。

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一連唱完2場演唱會，王心凌笑說最想要睡覺，因為總彩當天到凌晨5點才結束，第一場演唱會也是忙到了很晚，加上總彩時，「甜心號」飛天巴士的馬達燒掉，所以很多細節都要確認完整。王心凌表示演唱會裡，讓她最感動的一段是在演唱〈這就是愛〉時，後方大螢幕播放許多工作人員的照片，「這個時間可以獻給工作人員跟他們愛的人，彩排那天看已經哽咽了。」

王心凌的行程滿檔，演唱會已經一路排到明年6月，這也是為什麼她選擇在日前進行功能性內視鏡鼻竇手術，並直言是一個很難的決定。王心凌透露手術後，每個禮拜都要固定去清創，「需要一段時間慢慢的恢復，也沒有我一開始想的（很快恢復）。」而清創至少要維持2至3個月，而動完手術至今，王心凌的恢復狀況都很好，該吃的都有吃，媽媽也有做些食補。

▲王心凌提到Jessica收到邀約當嘉賓馬上答應。（圖／天晴娛樂提供）
▲王心凌行程滿檔，演唱會已經排到明年6月。（圖／天晴娛樂提供）
先前王心凌開唱時，緋聞男友藍蔚文還特別包票現身會場，不過這次她開唱，媒體沒有捕捉到藍蔚文的身影，因此關心詢問王心凌感情近況，「工作是全糖，私生活無糖，我真的不知道（藍有沒有來），真的太忙了，忙自己的事。」王心凌也說，親朋好友都能體諒她工作忙碌，「以前我每個月陪我媽吃飯，現在都是她上來台北。」

此外，王心凌先前在記者會上表示演唱會的嘉賓是6個字，讓外界解讀成2場演唱會都有嘉賓，不過只有在第二場有Jessica擔任嘉賓合唱〈愛你〉，王心凌解釋：「出道20年的第一場，屬於我跟我的跟迷，『王心凌、潔西卡』剛好6個字。」被問到會帶Jessica去哪裡走走，她賣關子的說：「不能告訴你～」而之前公布此系列巡演有23站，許多歌迷敲碗高雄巨蛋的場次，王心凌表示：「我很珍惜這個（開唱）機會，但我不太知道高雄巨蛋有沒有機會。」

▲Jessica真的擔任王心凌演唱會嘉賓。（圖／天晴娛樂提供）
▲Jessica（左）擔任王心凌演唱會嘉賓。（圖／天晴娛樂提供）

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