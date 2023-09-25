王心凌認「私生活無糖」！Jessica快閃來台　默契滿分邀約秒答應

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王心凌的行程滿檔，演唱會已經一路排到明年6月，這也是為什麼她選擇在日前進行功能性內視鏡鼻竇手術，並直言是一個很難的決定。王心凌透露手術後，每個禮拜都要固定去清創，「需要一段時間慢慢的恢復，也沒有我一開始想的（很快恢復）。」而清創至少要維持2至3個月，而動完手術至今，王心凌的恢復狀況都很好，該吃的都有吃，媽媽也有做些食補。
先前王心凌開唱時，緋聞男友藍蔚文還特別包票現身會場，不過這次她開唱，媒體沒有捕捉到藍蔚文的身影，因此關心詢問王心凌感情近況，「工作是全糖，私生活無糖，我真的不知道（藍有沒有來），真的太忙了，忙自己的事。」王心凌也說，親朋好友都能體諒她工作忙碌，「以前我每個月陪我媽吃飯，現在都是她上來台北。」
此外，王心凌先前在記者會上表示演唱會的嘉賓是6個字，讓外界解讀成2場演唱會都有嘉賓，不過只有在第二場有Jessica擔任嘉賓合唱〈愛你〉，王心凌解釋：「出道20年的第一場，屬於我跟我的跟迷，『王心凌、潔西卡』剛好6個字。」被問到會帶Jessica去哪裡走走，她賣關子的說：「不能告訴你～」而之前公布此系列巡演有23站，許多歌迷敲碗高雄巨蛋的場次，王心凌表示：「我很珍惜這個（開唱）機會，但我不太知道高雄巨蛋有沒有機會。」