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統一發票7、8月號碼今開獎！威力彩開獎前「先對1000萬特獎」

▲統一發票7、8月發票中獎號將在下午開獎，記得拿起手邊發票起來對獎。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲統一發票7、8月發票中獎號將在下午開獎，記得拿起手邊發票起來對獎。（示意圖／記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

今天（25）日晚上威力彩將開出上看8.1億的頭獎獎號，但在這之前，112年7-8月期統一發票獎號會搶先在下午1時30分將在電視直播開獎，在拼晚上威力彩頭獎之前，先趕快拿出手邊的發票對獎！說不定你就是那個千萬幸運兒。《NOWnews》也將準時為您更新獎號，敬請鎖定。

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特別獎號碼：待開獎
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元

特獎號碼：待開獎
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元

頭獎號碼：待開獎
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。

▲財政部提醒，112年7-8月期統一發票中獎領獎期間為112年10月6日至113年1月5日。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲財政部提醒，112年7-8月期統一發票中獎領獎期間為112年10月6日至113年1月5日。（示意圖／記者徐銘穗攝）
📌遊戲規則：
各獎項金額，最高特別獎對中所有號碼獎金高達1000萬元；特獎對中所有號碼獎金200萬元；頭獎對中所有號碼20萬元，其餘頭獎二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。

📌雲端發票特別獎：
雲端發票專屬獎則有四類獎項，包括100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組，以及500元獎165萬組，雲端發票專屬獎公布在財政部稅務入口網站。值得一提的是，今年1~4月開獎的統一發票500元雲端專屬獎原本有215萬組，但財政部賦稅署日前公告，今年5至12月期統一發票的雲端發票專屬獎500元獎將減少到165萬組，中獎率將因此降低。

📌發票領獎期限：
財政部賦稅署提醒，112年7-8月期統一發票中獎領獎期間為112年10月6日至113年1月5日，中獎人記得在期限內前往指定兌獎據點領獎；使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎App」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯，只能透過該兌獎App兌領五獎、六獎、雲端發票專屬800元獎及500元獎。

📌實體統一發票領獎地點：
根據財政部公告，中獎人可持統一發票於指定金融機構（包含第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農(漁)會信用部及信用合作社）營業時間內兌領現金。部分超商與賣場也開放以中獎號碼購物消費。

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