博愛座再進化！他上廁所驚見「樂齡馬桶」崩潰：連大便權都要剝奪
近日捷運博愛座再度成為社會爭議，不少年輕人反擊，博愛座不該淪為情緒勒索的工具。對此，就有一名網友在Dcard指出，他日前在排隊急著上廁所時，竟見到門上貼有「樂齡友善廁所」公告，需要禮讓長者優先使用，下秒他也被一名長者插隊喊「我年紀比較大，我有權利先上」，讓他相當氣憤，怒喊：「我都快噴出來了，這也是我第一次見，大開眼界了。」
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友23日在Dcard中貼文，他以「博愛座強勢進化！博愛馬桶」為題，指出日前在家樂福排隊急著上廁所時，好不容易輪到自己，沒想到卻突然出現一名長者擠到他前面，並表示「年輕人，我年紀比較大，我有權利先上」，讓他相當不滿，氣得直呼：「大便還有在分年紀的？博愛座也就算了，這間廁所4間大號間就有3間被貼上樂齡馬桶，但進去設備跟一般的也沒差啊，現在老人是不是越來越過分了啊，連我的大便權都要剝奪。」
貼文曝光後，不少網友也認為，「怎麼不乾脆建一間專門給65歲以上的人用的，用禮讓的感覺很差欸，廁所都有人就是要排隊啊」、「覺得根本不用設樂齡廁所製造糾紛，就像現在這樣，不如多蓋幾間廁所比較實際」。但也有人直言，「這個我比較能理解耶！就跟殘障廁所一樣，並不是說不能用，只是儘量不要用，好方便需要的人使用」、「私營企業的私人廁所，你管他要怎樣設置？ 他要設置螳螂友善廁所你也無從置喙」。
事實上，家樂福總經理王俊超2020年就曾在演講時指出，為了迎接高齡化的未來，家樂福提供多項高齡友善服務，包含高齡顧客宅配服務、中央走道設置座椅休息區及放大鏡服務，另外賣場商品擺設特別符合高齡長者需求，還會提供茶水，讓高齡顧客得到友善服務。