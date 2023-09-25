明揚大火！亮哲曾問「到火場時不害怕嗎」 消防員答案重擊他內心
屏東高爾夫球代工廠「明揚國際」大火釀成10死、上百人受傷的悲劇，其中包括4位消防人員殉職，舉國同悲，曾在八點檔《甘味人生》演打火英雄的亮哲，透露詢問消防員「抵達火場的時候，你不會害怕嗎？」被對方的回答衝擊內心，「需要多大的勇氣和決心才能一次次在火場穿梭，丟掉自己，為了那個不認識的人，犧牲奉獻？」
記者楊穎軒／綜合報導
亮哲在臉書發文，分享為了揣摩消防員角色的心理狀態，曾問真正的消防員們「當你抵達火場的時候，你不會害怕嗎？」有人回他：「怎麼可能不怕，但是想到裡面有人在等著救援，一旦衝進去就沒辦法想那麼多了！」亮哲直言，這句話深深地重擊了自己，「一個捨身的職業，一個水裡來火裡去，與恐懼和死神拉扯的角色，需要多大的勇氣和決心才能一次次在火場穿梭，丟掉自己，為了那個不認識的人，犧牲奉獻」。
為戲於消防單位學習、與消防員相處的那段日子，亮哲打從心底佩服打火英雄，「可能是因為隨時有深陷危險的處境，反而讓他們每個人都開朗又樂觀，每一位都偉大的像是一座山，這次的悲劇讓我想起了那段做角色功課的日子，那時即便是面對人造的火場，我的害怕從未克服，那次的角色我沒有演好，因為真的...太難太難了！」
亮哲向偉大的打火英雄致敬，感謝他們成為你我堅強的堡壘與後盾、浮木與希望，網友深有同感「謝謝消防人員拚搏的精神」、「永遠不回頭，電影中的歌曲」、「亮哲寫出最貼切的心裡話，致意最勇敢的英雄！RIP，難過到說不出話」、「認真佩服打火兄弟及他們最強後盾的家人」！