禮讓行人不挨罰！基隆市府暖心提醒：4方法保障行車安全
所有駕駛人要注意了，今年交通新法上路，立法院三讀通過《道路交通管理處罰條例》34條修正案，並且已經正式生效實施，其中新法規定，只要斑馬線上有行人，汽車駕駛人不與禮讓，最高可開罰6000元；而且肇事導致人受傷或死亡，最高可處3萬6000元罰鍰，機車駕駛也是，沒有禮讓行人將會面臨罰則、荷包失守。
生活中心/綜合報導
基隆市府一直以來致力於打造更完善的行人空間，隨著新法上路，除了加強宣導與取締之外，也不斷落實營造更好的行人空間，也因此，基隆市政府特別提醒民眾要謹遵四大原則，其中包含「看到閃光紅燈、『停』標誌及標線，車輛應停車，確認無人車再通過」，路口有行人穿越，汽機車也務必「停車」讓行人先行。另外，因為不少駕駛人，不論汽車還是機車，會以滑行的方式來停等行人經過，對此，基隆市府強調，請駕駛人務必遵循，暫停等同於完全停止，務必要將車輛完全停止下來。
而針對熱門的肇事路段，以及重點安全宣導，基隆市府也提醒民眾，行經設有學校、醫院標誌的路段、無號誌的交岔路口，以及其他人車擁擠處所，都應該減速慢行，以做好隨時停車的準備。另外，除了駕駛人要好好守規矩，行人也有維護交通安全的責任，基隆市府也提醒民眾「行人不要在路段中穿越道路，務必要記得走行人穿越道。」
為了擺脫台灣是「行人地獄」的稱號，中央政府與各縣市地方政府都在積極宣導，禮讓行人成為汽、機車駕駛必須養成的好習慣，行人在駕駛禮讓的同時，也應該落實行走在行人穿越道上，兩方多些小心注意，不僅能降低交通意外事故的發生，也能避免誤觸法規讓荷包大失血。
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