中秋連假會下雨！1圖看懂一週天氣　恐有「熱帶系統」影響台灣

中秋連假「下雨熱區」一次看！颱風生成機率出爐　賞月只能碰運氣

▲中秋連假快到了，中央氣象署表示，連假前水氣就會增加，北部、東半部全天都要小心局部短暫陣雨，氣象專家賈新興也說明後續颱風可能生成機率。（圖／記者葉政勳攝）
▲中秋連假快到了，中央氣象署表示，連假前水氣就會增加，北部、東半部全天都要小心局部短暫陣雨，氣象專家賈新興也說明後續颱風可能生成機率。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩/綜合報導

中秋連假週末即將到來！不過中央氣象署表示，連假前水氣就會增加，北部、東半部全天都要小心局部短暫陣雨，午後中南部及各山區也會有局部短暫雷陣雨，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則表示，連假西半部賞月機率高，北部、東部要碰運氣，但不會有颱風干擾天氣，主要觀察下週一至下週二（10月2日至10月3日）熱帶性低氣壓發展趨勢，目前看來成為颱風的機率不高，大約只有20％至30％。

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賈新興說明，近期因為中國上方高壓出海，台灣受到偏弱東北風影響，明（26）日午後台中以南山區有零星短暫雨，深夜至週三（9月27日）清晨，台東沿海及恆春半島有零星短暫雨，午後苗栗以南有零星短暫雨。週四（9月28日）午後苗栗以南有局部短暫陣雨，晚間東北角有零星短暫雨。

▲中央氣象署指出，週二（9月26日）水氣略增，下週日（10月1日）東北季風稍增強，都將影響中秋連假天氣。（圖／中央氣象署提供）
▲中央氣象署指出，週二（9月26日）水氣略增，下週日（10月1日）東北季風稍增強，都將影響中秋連假天氣。（圖／中央氣象署提供）
週五（9月29日）午後新竹以南及宜花有局部短暫雨。週六（9月30日）大台北以南及宜花午後有局部短暫陣雨。賈新興表示，週六晚間至下週三，受東北季風及低壓帶偏北風的雙重影響，基隆至東北角及宜蘭有零星短暫雨，下週日（10月1日）午後北部、宜花及南投以南山區有局部短暫雨。

針對熱帶系統的發展，賈新興解釋，台灣附近目前正有91W和92W兩個「熱帶擾動」，91W將前往中南半島，連假規劃到泰國、越南的民眾務必留意雨勢，台灣東方的92W則要特別關注下週一至下週二發展的情形，成為熱帶性低氣壓的機率約40％至50％，但生成為颱風的機率不高，只有20％至30％，下週是否影響台灣值得繼續關注。

▲台灣附近目前正有91W和92W兩個「熱帶擾動」發展中。（圖／賈新興YouTube）
▲台灣附近目前正有91W和92W兩個「熱帶擾動」發展中。（圖／賈新興YouTube）
▲未來幾天氣溫仍偏高，中秋連假起東北季風增強，北部氣溫會較明顯下滑。（圖／中央氣象署提供）
▲未來幾天氣溫仍偏高，中秋連假起東北季風增強，北部氣溫會較明顯下滑。（圖／中央氣象署提供）

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