中秋、國慶怕塞車！壅塞時段搶先看　台61線中彰大橋將管制

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公路局預測，主要城際道路易壅塞的路段及時段如下，建議民眾可避開壅塞時段：
1.台9線蘇花路廊
(1)中秋：南下9月29日8-12時；北上10月1日10-19時。
(2)國慶：南下10月7日5-14時；北上10月9日16-23時。
2.台9線南迴公路
(1)中秋：往台東方向9月29日10-12時；往屏東方向10月1日15-19時。
(2)國慶：往屏東方向10月9日15-16時。
3.台1線水底寮至楓港路段
(1)中秋：南下9月29日12-15時；北上10月1日13-17時。
(2)國慶：南下10月6日15-18時及10月7日8-13時；北上10月6日18-19時、10月8日10時、10月9日13-18時及10月10日13-17時。
4.台61線鳳鼻至香山路段
(1)中秋：南下9月28日17-19時及9月29日7-13時；北上9月30日16-20時及10月1日15-21時。
(2)國慶：南下10月7日7-13時及10月8日10-12時；北上10月8日16-19時及10月9至10日15-21時。
5.台61線竹南路段
(1)中秋：南下9月29日10-13時；北上10月1日15-20時。
(2)國慶：南下10月7日10-13時；北上10月9日15-21時及10月10日15-20時。
6.台61線中彰大橋改建路段
(1)中秋：南下9月29日8-15時；北上10月1日13-20時。
(2)國慶：南下10月7至8日8-15時；北上10月9至10日13-20時。
公路局提醒，台61線中彰大橋改建路段因施工所需，將管制及調整部分車道通行（中彰大橋改建路段調整為雙向各1車道通行），預估連續假期有車多壅塞情形，該局已規劃相關疏導措施及替代道路，建議用路人依沿線CMS內容及改道標誌行駛，避免塞於車陣中。
至於銜接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線臺中快官~成功路段及大里二~霧峰路段、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道、仁德系統及台88線鳳山至五甲路段等，及重要觀光風景區鄰近路段包括：台2線福隆及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台9甲線新店~烏來路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境農場路段、台21線日月潭周邊路段及台3線古坑~梅山路段，預估連續假期有車多壅塞情形。
另外，臺中市將在10月9日及10日兩天於中央公園舉行國慶煙火系列活動，活動周邊如台1乙線中清路二段、台12線臺灣大道三段以及台74線快官霧峰線等鄰近道路預期將出現大量車潮，請民眾行經上述路段時多加留意。
在公共運輸部分，公路局預估今(112)年中秋及國慶連假期間將有大批民眾返鄉及出遊，為鼓勵搭乘公共運輸，該局推出多項公共運輸優惠措施供民眾選擇，搭乘88條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠，且凡搭乘臺鐵、高鐵、國道客運10小時內轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。另針對前往東部區域之民眾推出專案優惠：持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元之優惠；及花東地區「在地有腳」租賃優惠等優惠措施，以上兩項專案優惠無法重複抵退，民眾可擇優適用。
公路局統計，中秋提供2.8萬班次及99萬座位數；國慶提供3.5萬班次及121萬座位數，各業者陸續於8月29日起開始販售預售票，截至9月8日中秋全線國道客運總計已售出1.14萬張預售票，佔可售張數7.9%，其中西部計1.13萬張，佔7.87%；東部75張，佔16.67%；而國慶全線國道客運總計已售出1032張預售票，佔可售張數12.07%，尚餘許多坐位歡迎民眾多加利用，該局將依據銷售狀況請業者機動調整班次，以滿足國人旅運需求。