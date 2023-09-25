獨／于美人拜票重摔在地！4歲男孩苦等偶像 她直呼：太感動了
知名主持人于美人參選中正萬華區立委，每天勤跑基層拜票行程，好友孫德榮昨（24）日在IG曬出她拜票時不慎被撲倒的影片，于美人重摔倒地後趕緊笑著起身，高EQ表現獲得好評，外界擔心她是否受傷，于美人親自向《NOWnews今日新聞》說出內幕，原來這個撲倒她的男孩是4歲的班傑明，是她在選區教學漢字的學生，為了等她來拜票等待1個多小時，忘年之交的感情，讓于美人直呼「太感動了」，現今拜票一天20個行程，她早就練好強健體力，並沒有因此受傷，盼外界不必擔心。
記者江芷稜／台北報導
于美人從參選初期，就很注重該選區高齡化、少子化問題，希望當選後能做長期規劃改善現狀，在其他候選人打口水仗時，曾為補習班國文老師的她運用所學，勤跑基層傾聽民意，暑假開設課程教學漢字，希望為社會貢獻一份心力，這位撲倒她的小男孩班傑明，上課自行在畫畫，媽媽誤以為他不專心出面勸阻，沒想到于美人一眼就看出他想表達的意念。
于美人事後帶著班傑明到服務處附近50公尺的媽祖廟，細心問他「是不是在畫這個？」原來外人眼裡的塗鴉竟是神明，獲得正面回應後，于美人以宗教研究所學習知識教授小朋友，關於媽祖聖母帽垂下的珠簾，隨著神格的變化，條數會從7條增加到9條，為孩子上了一堂有趣的宗教課。
于美人笑說，透過上課結識許多忘年之交，帶領他們領略漢字之美，希望少子化的社會裡，家長要用心傾聽，讓孩童們更被理解、關懷，這次班傑明的媽媽提前告知于美人會來拜票，他非常期待與溫柔、教學有趣的老師再度相遇，早早就站在路邊等待，看著偶像現身立刻開心狂奔過去。
于美人得知班傑明等待許久，立刻彎腰迎接擁抱，沒想到小男孩衝擊力道太大，才會一時重摔倒地，眾人當場嚇壞，立刻攙扶她起身，于美人打趣說：「很久沒有被人撲倒過！他很熱情，我太感動了」，並透露自己參選立委每天勤跑20個行程，堪稱是極限運動，體力培養得很好，身體沒有受傷，隨即笑嘻嘻起身，和小朋友打招呼，這場忘年之交見面格外溫馨。