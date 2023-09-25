國家廣播公司民調　拜登川普支持率46%打平

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根據國家廣播公司這份9月中的最新民調，拜登在非裔（76%對14%）、18到34歲（57%對34%）、大學學歷以上白人（56%對34%）、拉丁裔（51%對39%）、女性（51%對41%）這5種選民結構裡領先川普。
川普則在鄉村（67%對31%）、白人男性（51%對40%）、高中以下白人（63%對32%）3種選民結構裡有優勢。
獨立選民裡，拜登以42%對35%領先川普。
民調顯示，74%的受訪選民憂心拜登已80歲高齡和心理健康狀況，62%的人憂心川普面臨多項官司待審。也有60%的人對拜登可能知情、甚至涉入兒子韓特（Hunter Biden）的不法疑雲感到憂心，包括韓特被控財務不實和貪瀆。
受訪登記選民裡，滿意拜登施政表現者41%，不滿意者達56%，不滿意比率創任內新高。37%認可拜登的經濟施政，41%認同拜登的外交政策表現。
但值得注意的是，民調也顯示不滿拜登執政表現的受訪者裡，願投給拜登者仍多於川普（49%對31%）。
至於川普的部分，民調顯示他與共和黨內初選角逐者間的領先差距越拉越大。59%的共和黨選民視川普為2024年大選的第一人選，佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）16%；前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）7%，前副總統、川普任內的副手彭斯（Mike Pence）僅4%。
而在國家廣播公司6月時的民調，當時川普與居次的迪尚特支持率分別為51%、22%。認同川普應繼續扮演黨內共主的共和黨選民，也從6月時的49%增加至目前的58%。
國家廣播公司新聞網這份民調是於9月15到19日所做，訪問1000名全美登記選民，其中848人是透過手機，正負誤差值3.1個百分點。
至於華盛頓郵報與美國廣播公司（ABC）共同做的最新民調卻顯示，川普以52%對42%領先拜登達10個百分點，與其他各家民調皆呈勢均力敵的狀況迥異。雖然華郵不排除民調出現抽樣誤差，但在前次5月時與美廣共同做的民調，川普也是以49%對43%領先拜登。
華郵-美廣的最新民調顯示，川普在男性選民裡以62%對32%領先拜登達32個百分點，從5月時的16個百分點進一步拉大。
而在35歲以下選民裡，華郵-美廣民調也與別家不同，呈現川普領先拜登，且領先達20個百分點；反觀其他各家民調呈現的是拜登領先6到18個百分點不等。
非白人選民裡，華郵-美廣民調顯示拜登僅領先川普9個百分點；而其他4份公開民調，拜登在非白人選民的領先幅度為12到24個百分點。
華郵坦承，民意調查偶爾會出現個別的顯著差異結果，大多為隨機抽樣誤差和未表態選民等因素。
華郵-美廣的民調是於9月15到20日所做，隨機抽樣全美1006名成人電訪，當中75%透過手機進行、25%為市話，正負誤差3.5個百分點。（譯者：陳亦偉）1120925